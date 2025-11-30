台中市長民調遭藍江啟臣輾壓？ 綠委何欣純：「怪怪的」疑被操作

藍委楊瓊瓔搶先表態參選台中市長，根據匯流新聞網今公布最新民調顯示，同黨尚未宣布參選的立院副院長江啟臣支持度，輾壓綠推出的市長參選人、立委何欣純。對此，何欣純表示，時機點、題目內容「怪怪的」，似乎被操作？

根據匯流新聞網最新民調顯示，國民黨若提名江啟臣為台中市長參選人，將獲市民43.9％支持，民進黨推出何欣純則有25％支持，雙方差距達18.9%，但民調未提及已宣布要投入黨內初選的楊瓊瓔。

何欣純在臉書PO文表示，今天出現一份台中民調，很多人跟我說，好像「怪怪的」。大家都有看到，最近有意願挑戰參選台中市長人不斷表態，除了國民黨之外、連民眾黨都有人跳出來，「藍白合」會不會出現變化？未來台中「三角督」好像也不是不可能。

何欣純指出，尤其在楊瓊瓔才剛宣布參加國民黨內初選，馬上出現一份媒體民調，民調裡面也沒有楊瓊瓔、更沒有民眾黨立委麥玉珍，「卻出現根本還沒宣布參選的江啟臣」，不管在時機點或是題目內容，「市民朋友都覺得怪怪的」、「似乎有點被操作的痕跡。」

何欣純說明，所有民調及意見，她都會虛心參考，不過距離明年投票日將近一年，很多狀況都還在發展、變化中，她會繼續注意局勢變化。「無論對手是誰，何欣純一定是最好的選擇」，她有信心拿下台中市長寶座，服務台中全體市民。