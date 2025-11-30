蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來

民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，不僅前總統陳水扁以影片推薦邱議瑩是最強母雞，行政院前院長蘇貞昌更親自站台，蘇表示，初選不用刀刀見骨、講一句壞話，邱議瑩是候選人中最有戰力的人選。

立委邱議瑩訴求「陳其邁接班人」尋求選民支持，今下午3時30分在高市議會後方舉辦首場大型造勢會，椅子全都坐滿，氣勢不遜於對手林岱樺岡山及旗山場兩場造勢。

邱議瑩參選獲得湧言會全力相助，內政部前部長余政憲、前立委趙天麟及高雄市議會議長康裕成率議會15位議員到場相挺，陳菊子弟兵、高市議員邱俊憲及湧言會新生代議員林智鴻擔任主持人，另有市府官員及多位區長到場相挺。

「我沒有派系、也不是孤鳥。」邱議瑩說，她熟悉陳其邁施政內涵，是最能延續、甚至超越陳其邁的接棒者，她因堅持理念才會展現出「恰北北」的一面，高雄轉型需要「敢衝、敢戰」的市長。

蘇貞昌表示，明年陳其邁已經「到期了」，若連高雄都被國民黨拿走，民進黨就要包起來了，所以不能大意。高雄市長罷免投票之前高雄市是國民黨執政，現在黨主席又嗆聲要拿下高雄，國民黨已經「走鐘（走樣）」了，以前槍殺的人現在卻去參拜，還要讓全台灣人變成中國人；明年市長選舉非常重要，民進黨要選一個能跟國民黨競爭，經得起檢驗且可以選得贏的人。