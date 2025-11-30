批不存在的曖昧情節抹黑 林岱樺喊：像剝光衣服在大街被路人看

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
立委林岱樺今天下午舉辦女力晚會，未來當市長會成立網路霸凌及性別羞辱救援守護圈，拚女性認同。記者石秀華／攝影
民進黨高雄市長初選進入肉搏戰，立委林岱樺今舉辦女力晚會，致詞時以遭檢方貪汙起訴案為例，指周刊拿不存在的曖昧情節鋪天蓋地抹黑，「就像被剝光衣服，赤裸裸地在大街上被路人看」，雖人格遭辱，但會浴火重生，未來當市長會成立網路霸凌性別羞辱救援守護圈，拚女性認同。

林岱樺今天下午3時在左營區林皇宮舉辦「姐妹伴的相遇」女力晚會，高雄地區著名滷味董事長陳秀卿，以及市議員黃飛鳳、黃秋煐及李雨庭到場力挺；林岱樺放下身段，進場時，在姐妹熱舞帶動下一起唱跳；團隊指與會者約有8、900人，雖號稱女力，但仍有不少男性支持者到場，少數座位未坐滿。

林岱樺上台分享自己從長女撐家、靠百封履歷找到第一分工作，到在最後15分鐘決定參選立委、最終逆轉勝的心路歷程。

林岱樺話鋒一轉，以因涉貪汙案遭檢方起訴案為例，指近期遭遇的抹黑是女性政治場域中最殘酷的攻擊之一；林岱樺說，本來她的民調遙遙領先，他們拚不過民調，就拿起訴書不存在的曖昧情節鋪天蓋地抹黑，周刊發布的那一天，她的人生瞬間被剝光，所有羞辱、惡意和謊言在網路蔓延開來，就像扒光衣服赤裸裸在大街上被路人看。

林岱樺指出，就像是一場赤裸裸的人格謀殺案，雖內心痛苦，但她還是站了起來，「如果我倒下，未來更多姐妹都會在同樣的性別羞辱中被打垮」，因此她選擇站起來、活下來，不只是為自己，更是為每一位女性捍衛公平與尊嚴。未來若擔任市長，承諾會從制度上保障女性的人身與司法人權，為遭受網路霸凌與性別攻擊的婦女建立完整救援機制。

立委林岱樺今天下午舉辦女力晚會，林岱樺放下身段和姊妹熱舞進場。記者石秀華／攝影
立委林岱樺今天下午舉辦女力晚會，未來當市長會成立網路霸凌及性別羞辱救援守護圈，拚女性認同。記者石秀華／攝影
立委林岱樺今天下午舉辦女力晚會。記者石秀華／攝影
立委林岱樺今天下午舉辦女力晚會，支持者舉護國市長標語力挺。記者石秀華／攝影
