高雄市長選舉最新民調落後 林岱樺酸：未來會出現更多「看衰民調」

上報日前公布2026高雄市長選舉最新民調，以綠營立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等初選4人對比藍營立委柯志恩，落居第4的林岱樺今天下午受訪指，她預測未來會出現更多「看衰她的民調」，並指這些民調是特定陣營花錢引導輿論手段，且國民黨支持度僅8%，將28席藍營議員放哪裡？

林岱樺表示，他們沒辦法有萬人造勢大會，只會花錢做民調，民心向背從岡山到旗山，人民要的是通過派系、人民作主，是無法擋的趨勢，舊政客要覺悟，舊政治才作假民調，低估對手是犯了戰略上致命上的錯誤，做假民調帶風向，應該要適可而止。

林岱樺並指，該份民調其中國民黨的支持度僅為8%形同將高雄市議會中佔有28席國民黨議員全都當作空氣，國民黨即便在最低谷時期也保有近3成的席次基礎，用民調當作造勢工具，不要低估高雄市民的智慧。