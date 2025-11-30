邱議瑩強打「陳其邁接班人」 鳳山首場造勢人潮滿滿喊超過3萬人

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
邱議瑩首場鳳山造勢會人潮滿滿，主持人宣稱現場湧入3萬名支持者。記者徐白櫻／攝影
邱議瑩首場鳳山造勢會人潮滿滿，主持人宣稱現場湧入3萬名支持者。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩首場大型造勢會今天在鳳山登場，強調跨派系相挺、現場湧入眾多支持者， 活動開始近1小時，台上主持人林智鴻喊現場人潮超過3萬人。

高雄 4立委爭取提名，邱議瑩訴求「陳其邁接班人」尋求選民支持，今天下午3時30分在高市議會後方舉辦首場大型造勢會，現場椅子全都坐滿，氣勢不遜於對手立委林岱樺岡山及旗山場兩場造勢。

邱議瑩強調自身沒有派系色彩，今天造勢會強調跨派系支持，活動主持人由陳菊子弟兵、高市議員邱俊憲及湧言會議員林智鴻兩人聯手主持，前總統陳水扁影片「獻聲」推薦，行政院長蘇貞昌預定到場支持，另有內政部前部長余政憲、前立委趙天麟與顏文章、高雄市議會議長康裕成等人都到場支持。

邱議瑩首場鳳山造勢會湧入眾多支持者，也有人無椅子可坐，站在圍牆外觀看活動。記者徐白櫻／攝影
邱議瑩首場鳳山造勢會湧入眾多支持者，也有人無椅子可坐，站在圍牆外觀看活動。記者徐白櫻／攝影
邱議瑩首場鳳山造勢會人潮滿滿，主持人在4時21分宣稱現場湧入3萬名支持者。記者徐白櫻／攝影
邱議瑩首場鳳山造勢會人潮滿滿，主持人在4時21分宣稱現場湧入3萬名支持者。記者徐白櫻／攝影

