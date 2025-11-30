邱議瑩強打「陳其邁接班人」 鳳山首場造勢人潮滿滿喊超過3萬人

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩首場大型造勢會今天在鳳山登場，強調跨派系相挺、現場湧入眾多支持者， 活動開始近1小時，台上主持人林智鴻喊現場人潮超過3萬人。

高雄 4立委爭取提名，邱議瑩訴求「陳其邁接班人」尋求選民支持，今天下午3時30分在高市議會後方舉辦首場大型造勢會，現場椅子全都坐滿，氣勢不遜於對手立委林岱樺岡山及旗山場兩場造勢。