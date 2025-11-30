台中市長選舉 學者建議徵召江啟臣以免綠營見縫插針

照片取自江啟臣臉書

六都市長選舉陸續加溫，有民調顯示立法院副院長江啟臣在台中市的支持度大幅領先對手。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，江啟臣尚未正式宣布參選，支持度及看好度都遙遙領先對手，堪稱是「史詩級碾壓」，建議國民黨直接徵召，不必多事辦理初選了，以免對手陣營見縫插針及挑撥。

鈕則勳表示，最近的民調只是驗證江啟臣確實是眾望所歸，已然成為藍軍「定於一尊」的候選人，黨主席也應展現決斷力，從中央到地方更應呼應民意，當有江啟臣就是藍軍台中市長候選人、定於一尊的默契與共識，擇適當時機徵召，因為若辦理初選，對藍營勢必有幾個明顯衝擊。

鈕則勳說，辦理初選會讓綠營容易見縫插針、挑撥藍營競爭者外，更易於政治操作，甚至坐山觀虎鬥、享受漁翁之利。

除此之外，江啟臣現今是立法院副院長，若國民黨辦理初選，綠營勢必攻堅江要不要辭副院長，部分媒體也會借題發揮，攪亂一池春水，特別是副院長職務更會牽動藍白競合，挑戰合作默契，符合綠軍裂解藍白的戰略。

鈕則勳提醒，綠營2022年就是徵召當時副院長蔡其昌，維持副院長的高度，團結黨團，不讓藍營有機可趁。

聚傳媒