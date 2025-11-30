楊瓊瓔才參選台中市長就傳江啟臣民調領先 何欣純指怪怪的

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立委何欣純說，罷免結果不如預期，將持續走訪地方請益，聆聽各種聲音。圖／何欣純辦公室提供
立委何欣純說，罷免結果不如預期，將持續走訪地方請益，聆聽各種聲音。圖／何欣純辦公室提供

「CNEWS匯流新聞網」最新民調指出，2026年台中市長選舉，國民黨若提名立法院副院長江啟臣，將領先民進黨推出的立委何欣純18.9個百分點。何欣純表示尊重，她也質疑，楊表態參選後馬上出現這份民調，且江甚至還沒表態，難免讓人覺得「怪怪的」，有操作之嫌。

相較民進黨已決定推派何欣純出戰台中市長，國民黨除了江啟臣呼聲高，國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨不分區立委麥玉珍也表態參戰2026台中市長。

根據匯流11月25至26日所做民調，江啟臣，對戰民進黨推出的立委何欣純，江啟臣將獲得43.9%支持度，領先何欣純的25.0％，相差18.9個百分點，另有31.1%未表態。

對此，何欣純指出，有意願挑戰參選台中市長的人不斷地表態，不僅是國民黨內，民眾黨亦然，一切都還有變數，情勢也在變動中，仍是未定之天。

何欣純質疑，尤其在楊瓊瓔表態參選台中市長後，馬上出現了一份民調，裡面也沒有楊瓊瓔這個選項，只有江啟臣，且江甚至還沒表態要參選台中市長，所以很多市民都會覺得怪怪的，似乎有操作之嫌。

她說，對於任何民調數據都表示尊重，也予以參考。但最終何欣純會是市民最好的選擇，她會端出政策牛肉，讓所有市民知道，何欣純一定可以引領大台中邁向欣欣向榮。

