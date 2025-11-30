2026選戰若台北市藍白合 戴錫欽：蔣萬安須思考為白營站台

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台北市議長戴錫欽今天赴台北市議會出席國民黨黨慶，並於會前接受媒體聯訪時回應。圖／取自UDN TV
2026年台北市議員選舉，外界好奇競選連任的國民黨籍台北市長蔣萬安屆會否因為「藍白合」幫民眾黨籍市議員候選人站台。國民黨籍台北市議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽認為，若民眾黨願意支持蔣萬安連任，那蔣萬安確實要在輔選上慎重思考要不要幫盟友站台。

台北市長蔣萬安前天赴議會總質詢，無黨籍議員徐立信質詢時問蔣萬安，2026議員選舉，願意邀請市長站台，不知道市長願不願意來？蔣萬安在備詢台尷尬地笑，因為戴錫欽身兼國民黨北市黨部主委，蔣萬安只好說「我尊重一下我後方台上的」。

外界也關注，蔣萬安是否會幫民眾黨議員來站台，戴錫欽今天赴台北市議會出席國民黨黨慶，並於會前接受媒體聯訪時回應。戴錫欽認為，若民眾黨願意支持蔣萬安連任的話，蔣萬安在輔選上的確要慎重考慮是不是要幫忙盟友來站台，其實只要是對台北市府政策有充分支持，那國民黨對輔選支持也應從寬考量，當然這一切也會尊重當地的國民黨議員意見。

黨慶現場也有滿多欲參選台北市議員的國民黨新人到場，因此也讓初選制度程焦點。戴錫欽表示，這要等待國民黨中央公告地方議員提名辦法後，當中可能包含新人、青年加權等，地方黨部再根據黨中央所公布提名辦法及台北實際的狀況，來制定並公告相關時程、提名額度、初選機制等提名辦法內容。

另外，傳民眾黨在台北市議員將提名「4+2」策略，也就是現有4席加上新提名2席，也傳出對國民黨喊台北席次過半感到不滿。戴錫欽表示，選舉當然很競爭，但在大框架下，藍白合態勢已經非常明確，包含過去在立院等經驗；市長部分當然希望蔣萬安能連任，尤其蔣萬安這５年來非常認真，國民黨台北市議會團、民眾黨台北市議會團彼此合作也很密切，都有良性溝通。

戴錫欽表示，希望國民黨及友黨席次都能極大化，其實就本屆議員席次來說，國民黨在61席中就當選31席，剛好單獨過半，所以這次當然也以單獨過半為目標，國民黨不會過度膨脹，但也不會自我限縮。

國民黨籍台北市議長戴錫欽。圖／聯合報系資料照片
