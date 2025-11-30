彰基院慶運動會如縣長選戰舞台 藍綠齊聚搶曝光

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基體系129週年院慶運動大會今天有立法委員黃秀芳、陳素月、謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、市長林世賢及前市長邱建富等政界人士參與。圖／彰基提供
彰基體系129週年院慶運動大會今天有立法委員黃秀芳、陳素月、謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、市長林世賢及前市長邱建富等政界人士參與。圖／彰基提供

彰基體系129週年院慶運動大會今天在彰化縣立體育場登場，熱鬧氣氛宛如縣長大選的前哨戰。立法委員黃秀芳、陳素月、謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、市長林世賢及前市長邱建富等政界人士全都到場，不僅參與院慶，也藉此增加曝光、拉近與民眾的距離。

下屆彰化縣長選舉雖然藍綠都尚未正式提名，但有意角逐者競爭已相當激烈。民進黨預計12月中進行民調，各方人馬全力衝刺曝光；國民黨則依黨內初選程序布署，近期也透過網路聲量對綠營展開攻勢，展現備戰企圖。

無論最後誰出線，各陣營近月來勤跑市場、社區與大小活動，人潮聚集的大場更不敢缺席。政黨人士指出，許多場合參加未必能立即提升支持度，但「別的參選人去你就不能不去」，這樣的壓力在選戰開跑前夕更顯強烈。

彰基員工近萬人，加上家眷到場，人潮相當可觀。活動以總院與各分院的大進場及創意隊呼揭開序幕，各隊以整齊隊形與響亮口號展現團隊凝聚力。開幕致詞時，書記董事周宏仙代表董事會向全體員工致意，感謝大家長期投入醫療服務，並預告年終獎金雖尚未算出，但「不會讓大家失望」。

彰基總院長陳穆寬致詞時回顧1896年創院院長蘭大衛醫師自英國遠渡來台的歷史使命，也提及彰基近年在偏鄉醫療、分院推展及癌症質子大樓等工程上的進展。他並期許近萬名員工堅守醫療初衷，「要讓富人看得起，窮人也看得起」。

