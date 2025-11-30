快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

高雄市長初選／北高雄農漁會巨頭現身力挺 許智傑主張交通再升級

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨2026高雄市長初選參選人許智傑今天在路竹舉辦市民見面會，現場湧入眾多支持群眾。圖／許智傑辦公室提供
民進黨2026高雄市長初選參選人許智傑今天在路竹舉辦市民見面會，現場湧入眾多支持群眾。圖／許智傑辦公室提供

民進黨2026高雄市長初選參選人許智傑今天在路竹舉辦北高雄市民見面會，7個農漁會重要幹部出面力挺、陣容龐大。許智傑認為，南科路竹科學園區與周邊的科技產業是高雄經濟發展的火車頭，從路竹開始，要打造北高雄成為「智慧產業生態系」的重要核心。

許智傑上午在路竹天后宮舉辦政見說明會，他提及，人才培育及交通路網建設非常重要，主張結合高雄學園的7校9校區與產業媒合產學合作，將高雄打造成南台灣的智慧科技人才培訓基地，讓年輕人在家鄉就讀、就業。

許智傑表示，「行的便利」提升市民生活品質，也是半導體科技大廠落腳的高雄重要因素，捷運紅線除未來延伸到路竹及台南外，台鐵台積電站、中山高從6線道拓寬8線道等交通政策都不能停，必須打造便捷且有感的路竹交通圈。

許智傑辦公室指出，今日活動共有在地立委邱志偉，以及議員黃明太、邱俊憲、黃文志及何權峰出席。高雄市農會理事長楊榮南、鳳山農會總幹事潘建仲、湖內區農會理事長謝朝惠及總幹事曾國順、興達港區漁會總幹事郭展豪、茄萣區農會總幹事楊至穎、梓官區農會總幹事林逸昌、彌陀區農會總幹事劉建德、路竹天后宮主委林景星及來自各區數十位里長到場相挺，現場超過2000人。

立委許智傑今天在路竹舉辦北高雄市民見面會，主辦單位宣稱2000名鄉親現身力挺。圖／許智傑辦公室提供
立委許智傑今天在路竹舉辦北高雄市民見面會，主辦單位宣稱2000名鄉親現身力挺。圖／許智傑辦公室提供
立委許智傑（右）爭取2026民進黨高雄市長提名，北高雄四連霸立委邱志偉（左）傾全力相助。圖／許智傑辦公室提供
立委許智傑（右）爭取2026民進黨高雄市長提名，北高雄四連霸立委邱志偉（左）傾全力相助。圖／許智傑辦公室提供
立委許智傑今天在路竹舉辦北高雄市民見面會，主辦單位宣稱有2000名鄉親現身力挺。圖／許智傑辦公室提供
立委許智傑今天在路竹舉辦北高雄市民見面會，主辦單位宣稱有2000名鄉親現身力挺。圖／許智傑辦公室提供
民進黨2026高雄市長初選參選人許智傑今天在路竹舉辦北高雄市民見面會，7個農漁會幹部出面力挺陣容龐大。圖／許智傑辦公室提供
民進黨2026高雄市長初選參選人許智傑今天在路竹舉辦北高雄市民見面會，7個農漁會幹部出面力挺陣容龐大。圖／許智傑辦公室提供

農會 許智傑 高雄市 邱志偉 經濟發展

延伸閱讀

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

柯志恩高雄市長民調遭綠營4人輾壓 醫曝真實差距讚她「大有可為」

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

民進黨高雄市長初選升溫 造勢晚會、見面會拚人氣

相關新聞

匯流民調／江啟臣戰台中將獲43.9%支持 領先何欣純18.9個百分點

「CNEWS匯流新聞網」今天公布最新民調，2026年台中市長選舉，國民黨若提名立法院副院長江啟臣，對戰民進黨推出的立委何...

台中市長選舉媒體民調江啟臣看好度贏何欣純 何欣純回應

根據匯流新聞網最新民調資料，下屆台中市長選舉，國民黨立法院副院長江啟臣看好度52.7%，民進 黨立委何欣純21.5%，江...

謎團！蘇治芬向賴總統咬耳朵 賴馬上又向劉建國咬耳朵引猜疑

總統賴清德總統10天內二度南下雲林贈匾，被視為民進黨雲林縣長可能的提名人選劉建國上次因立院黨團甲級動員未現身，今天他到場...

高雄市長初選／北高雄農漁會巨頭現身力挺 許智傑主張交通再升級

民進黨2026高雄市長初選參選人許智傑今天在路竹舉辦北高雄市民見面會，7個農漁會重要幹部出面力挺、陣容龐大。許智傑認為，...

2026大選／前馬公市長捲土重來挑戰陳光復 再現三腳督？藍軍待整合

本屆以無黨籍身分參選澎湖縣長的前馬公市長葉竹林，今宣布捲土重來，在澎湖順成餐廳宣布參選下屆澎湖縣長，與現任民進黨籍縣長陳...

2022以來年年投票藍連贏4戰 明年再戰市長謝國樑：基隆鐵板一塊

中國國民黨基隆市黨部今辦131周年黨慶活動，贏得2026年選舉成為主軸。市長謝國樑說，他和立委林沛祥合作推動新政，基隆是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。