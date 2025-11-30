高雄市長初選／北高雄農漁會巨頭現身力挺 許智傑主張交通再升級
民進黨2026高雄市長初選參選人許智傑今天在路竹舉辦北高雄市民見面會，7個農漁會重要幹部出面力挺、陣容龐大。許智傑認為，南科路竹科學園區與周邊的科技產業是高雄經濟發展的火車頭，從路竹開始，要打造北高雄成為「智慧產業生態系」的重要核心。
許智傑上午在路竹天后宮舉辦政見說明會，他提及，人才培育及交通路網建設非常重要，主張結合高雄學園的7校9校區與產業媒合產學合作，將高雄打造成南台灣的智慧科技人才培訓基地，讓年輕人在家鄉就讀、就業。
許智傑表示，「行的便利」提升市民生活品質，也是半導體科技大廠落腳的高雄重要因素，捷運紅線除未來延伸到路竹及台南外，台鐵台積電站、中山高從6線道拓寬8線道等交通政策都不能停，必須打造便捷且有感的路竹交通圈。
許智傑辦公室指出，今日活動共有在地立委邱志偉，以及議員黃明太、邱俊憲、黃文志及何權峰出席。高雄市農會理事長楊榮南、鳳山農會總幹事潘建仲、湖內區農會理事長謝朝惠及總幹事曾國順、興達港區漁會總幹事郭展豪、茄萣區農會總幹事楊至穎、梓官區農會總幹事林逸昌、彌陀區農會總幹事劉建德、路竹天后宮主委林景星及來自各區數十位里長到場相挺，現場超過2000人。
