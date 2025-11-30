匯流民調／江啟臣戰台中將獲43.9%支持 領先何欣純18.9個百分點

「CNEWS匯流新聞網」今天公布最新民調，2026年台中市長選舉，國民黨若提名立法院副院長江啟臣，對戰民進黨推出的立委何欣純，江啟臣將獲得43.9%支持度，領先何欣純的25.0％，相差18.9個百分點，另有31.1%未表態。

相較民進黨已決定推派何欣純出戰台中市長，國民黨除了江啟臣呼聲高，國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨不分區立委麥玉珍也表態參戰2026台中市長。

根據「CNEWS匯流新聞網」今天的最新民調，若為江啟臣對戰何欣純，將有18.9個百分點的領先優勢。交叉分析，從區域來看，何欣純在其大本營（大里、霧峰）獲得44.7％支持度，領先江啟臣的25.2%；在太平區（議員第12選區），也以35.9%支持度，略領先江啟臣的34.1%；在中區及西區（議員第10選區）兩人支持度相當，但在其他區域，目前都暫時處於落後局面。

從政黨傾向來看，國民黨支持者，有83.8%表態支持江啟臣，2.6%支持何欣純；民進黨支持者則有71.7%挺何欣純，10.0%支持江啟臣；值得注意的是，民眾黨支持者有73.1%表態支持江啟臣，12.5%支持何欣純。

從「看好度」分析，目前台中市民有52.7%看好江啟臣會當選台中市長，21.5%則看好何欣純。25.8%未表態；其中民進黨支持者有57.9%看好何會當選，但也有24.2%看好江；藍、白支持者則有88.4%與77.9%看好江啟臣會當選台中市長。

此此民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點。

調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。