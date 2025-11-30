台中市長選舉媒體民調江啟臣看好度贏何欣純 何欣純回應

根據匯流新聞網最新民調資料，下屆台中市長選舉，國民黨立法院副院長江啟臣看好度52.7%，民進 黨立委何欣純21.5%，江啟臣領先31.2個百分點；何欣純今天表示，所有民調及意見，她都會虛心參考，她說，此民調不管在時機點、或題目內容，市民朋友都覺得「怪怪的」，似乎有點被操作的痕跡。

何欣純說，有意願挑戰參選台中市長人不斷表態，除了國民黨外、連民眾黨都有人跳出來，「藍白合」出現變化？未來台中三角督好像也不是不可能。

她表示，尤其在楊瓊瓔委員才剛宣布參加國民黨內初選，馬上出現一份媒體民調，民調裡面也沒有楊委員、更沒有民眾黨麥玉珍委員，卻出現根本沒宣布參選的江副院長，不管在時機點、或是題目內容，市民朋友都覺得「怪怪的」，似乎有點被操作的痕跡。

何欣純說，所有民調及意見，她都會虛心參考，不過距離明年投票日將近一年，很多狀況都還在發展、變化中，何欣純會繼續注意局勢變化。無論對手是誰，何欣純一定是最好的選擇，有信心拿下台中市長寶座，服務台中全體市民。

匯流新聞網最新民調中，有關下屆台中市長選舉，看好度民調，江啟臣 52.7%，何欣純21.5%；有地方人士說，看好度高於五成，代表選民主觀共識已形成，江啟臣還沒宣布參選，就已經「被認為會當選」，代表台中市民對市政滿意度高，會自然期待延續政績。