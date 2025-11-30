快訊

台中市長選舉媒體民調江啟臣看好度贏何欣純 何欣純回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天參加路跑活動現場，與參加者大合照。圖／立法院副院長江啟臣辦公室提供
立法院副院長江啟臣今天參加路跑活動現場，與參加者大合照。圖／立法院副院長江啟臣辦公室提供

根據匯流新聞網最新民調資料，下屆台中市長選舉，國民黨立法院副院長江啟臣看好度52.7%，民進 黨立委何欣純21.5%，江啟臣領先31.2個百分點；何欣純今天表示，所有民調及意見，她都會虛心參考，她說，此民調不管在時機點、或題目內容，市民朋友都覺得「怪怪的」，似乎有點被操作的痕跡。

何欣純說，有意願挑戰參選台中市長人不斷表態，除了國民黨外、連民眾黨都有人跳出來，「藍白合」出現變化？未來台中三角督好像也不是不可能。

她表示，尤其在楊瓊瓔委員才剛宣布參加國民黨內初選，馬上出現一份媒體民調，民調裡面也沒有楊委員、更沒有民眾黨麥玉珍委員，卻出現根本沒宣布參選的江副院長，不管在時機點、或是題目內容，市民朋友都覺得「怪怪的」，似乎有點被操作的痕跡。

何欣純說，所有民調及意見，她都會虛心參考，不過距離明年投票日將近一年，很多狀況都還在發展、變化中，何欣純會繼續注意局勢變化。無論對手是誰，何欣純一定是最好的選擇，有信心拿下台中市長寶座，服務台中全體市民。

匯流新聞網最新民調中，有關下屆台中市長選舉，看好度民調，江啟臣 52.7%，何欣純21.5%；有地方人士說，看好度高於五成，代表選民主觀共識已形成，江啟臣還沒宣布參選，就已經「被認為會當選」，代表台中市民對市政滿意度高，會自然期待延續政績。

民調 何欣純 江啟臣 台中市

相關新聞

匯流民調／江啟臣戰台中將獲43.9%支持 領先何欣純18.9個百分點

「CNEWS匯流新聞網」今天公布最新民調，2026年台中市長選舉，國民黨若提名立法院副院長江啟臣，對戰民進黨推出的立委何...

台中市長選舉媒體民調江啟臣看好度贏何欣純 何欣純回應

根據匯流新聞網最新民調資料，下屆台中市長選舉，國民黨立法院副院長江啟臣看好度52.7%，民進 黨立委何欣純21.5%，江...

謎團！蘇治芬向賴總統咬耳朵 賴馬上又向劉建國咬耳朵引猜疑

總統賴清德總統10天內二度南下雲林贈匾，被視為民進黨雲林縣長可能的提名人選劉建國上次因立院黨團甲級動員未現身，今天他到場...

高雄市長初選／北高雄農漁會巨頭現身力挺 許智傑主張交通再升級

民進黨2026高雄市長初選參選人許智傑今天在路竹舉辦北高雄市民見面會，7個農漁會重要幹部出面力挺、陣容龐大。許智傑認為，...

2026大選／前馬公市長捲土重來挑戰陳光復 再現三腳督？藍軍待整合

本屆以無黨籍身分參選澎湖縣長的前馬公市長葉竹林，今宣布捲土重來，在澎湖順成餐廳宣布參選下屆澎湖縣長，與現任民進黨籍縣長陳...

2022以來年年投票藍連贏4戰 明年再戰市長謝國樑：基隆鐵板一塊

中國國民黨基隆市黨部今辦131周年黨慶活動，贏得2026年選舉成為主軸。市長謝國樑說，他和立委林沛祥合作推動新政，基隆是...

