謎團！蘇治芬向賴總統咬耳朵 賴馬上又向劉建國咬耳朵引猜疑

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導
蘇治芬大合照時突然走向賴總統咬耳朵輕聲說話。記者陳雅玲／攝影
蘇治芬大合照時突然走向賴總統咬耳朵輕聲說話。記者陳雅玲／攝影

總統賴清德總統10天內二度南下雲林贈匾，被視為民進黨雲林縣長可能的提名人選劉建國上次因立院黨團甲級動員未現身，今天他到場陪同總統參拜，蘇治芬、徐國勇等人都陪同，大合照時蘇治芬突然走向賴總統咬耳朵輕聲說話，隨後賴總統又轉頭向旁邊的劉建國咬耳朵，3人說什麼留下一片謎團，媒體更感好奇。

賴清德今天受邀南下雲林為台大雲林虎尾院區二期醫療大樓工程主持動土，賴總統先褒忠鄉聚保宮贈匾「百禱百應」，前立委、中央畜產會董事長蘇治芬、民進黨秘書長徐國勇及多位黨公職都到場陪同，頗有展現團結之意。

整個儀式結束，準備大合照時，蘇治芬突然走向賴總統，一手遮口靠近向賴咬耳朵，賴也輕聲回話，蘇退到自己位置後，賴總統則轉頭向一旁的劉建國咬耳朵，全程都被媒體拍下，只是三人對話什麼卻留下謎團。

蘇治芬私下被追問時透露，她表示，只是向賴總統說「請趕快公布提名劉建國選縣長！」，在贈匾儀式結束後，劉建國則上了總統的座車一起離開前往台大動土典禮現場。

至於賴總統向劉建國說了什麼？劉建國事後只簡單說「總統有鼓勵我！」，不過，據民進黨高層人士透露，中央本就屬意劉建國參選，只是劉本身心境還在調整，所以才暫緩對外公布。

隨後在台大動土典禮結束，劉建國再被問到提名參選之事，他感謝各界的關心，他目前沒這方面訊息，但相信中央會找出最好人選，讓雲林包括醫療、農業提升，就以今天二期工程擴建動工，對雲林未來各方面發展影響很大。

被追問個人的意願，劉建國說，上次他代表民進黨參選雲林縣長，結果敗北，他心理也很自責， 覺得對民進黨很難交代，所以要他直接去向黨中央表達說他要持續做（參選）的意念，坦白說目前他只希望把現在還是立委身份，可與在地議員鄉長代表，把人民希望爭取的案件一起做得更好來回報大家，至於民進黨提名人選，他還是尊重黨中央、賴主席 及選對會，絕對會找出一位可以帶領雲林全面升級的好人才來選。

隨後賴總統也向劉建國咬耳朵輕聲說話。記者陳雅玲／攝影
隨後賴總統也向劉建國咬耳朵輕聲說話。記者陳雅玲／攝影

劉建國 雲林 賴清德 蘇治芬 民進黨

