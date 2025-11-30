2026大選／前馬公市長捲土重來挑戰陳光復 再現三腳督？藍軍待整合

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
前馬公市長葉竹林（右）今天宣布參選澎湖縣長。記者張議晨／翻攝
本屆以無黨籍身分參選澎湖縣長的前馬公市長葉竹林，今宣布捲土重來，在澎湖順成餐廳宣布參選下屆澎湖縣長，與現任民進黨籍縣長陳光復交鋒，他今致詞時強調，會以一場乾淨、正向、進步的選戰，讓澎湖更好。

63歲葉竹林原為國民黨籍，曾連任兩屆馬公市長，2021年初，他卻以「頻被打壓」等理由退出國民黨，並以無黨籍身分參選本屆縣長，最終以1萬5384票落選。

沉寂4年後，葉竹林捲土重來，今在順成餐廳廣邀支持者力挺，宣布以無黨籍參選下屆澎湖選長。

葉竹林說，他曾任立委助理、里長、縣議員及馬公市長，從政經驗豐富，相信是服務責任 ，盼以誠心建設澎湖的未來，呼籲支持者繼續給他支持。

本屆澎湖縣長選舉，陳光復得票1萬8777票，爭取連任的國民黨籍縣長賴峰偉則拿到1萬7081票，最後敗給陳光復成「一任縣長」。

地方分析，2022年澎湖縣長候選人「三腳督」，每人得票數差距在2000票以內，葉竹林瓜分國民黨票源，才使得賴峰偉連任失利，因國民黨尚未推派人選，若下屆選舉再形成「三腳督」，葉竹林應會瓜分藍軍選票，陳光復連任機會不小。

前馬公市長葉竹林（右）今天宣布參選澎湖縣長。記者張議晨／翻攝
