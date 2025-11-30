2022以來年年投票藍連贏4戰 明年再戰市長謝國樑：基隆鐵板一塊

中國國民黨基隆市黨部今辦131周年黨慶活動，贏得2026年選舉成為主軸。市長謝國樑說，他和立委林沛祥合作推動新政，基隆是鐵板一塊，讓對手完成沒有辦法攻進來。林則細數從2022年起，基隆年年投票，感激基隆人的支持。

國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍今天連袂到基隆市黨部，參加黨慶活動。鄭麗文頒發市部主委聘書給林沛祥，並表揚滿40至70年黨領的黨員，最後和大家一起唱生日快樂歌，一起切蛋糕，祝國民黨生日快樂。

謝國樑致詞時，提及上任後推動行人友善、騎樓整平政策成效。他說，雖然不斷的被罷免，但是從來沒有喪志，也沒有憂愁。他會繼續努力，拿出更多執政成績，再困難都不怕。

謝國樑表示，他跟最好的伙伴，比親兄弟還要親的林沛祥，合作推動基隆市政，加上在鄭麗文領導之下，「基隆市將會是鐵板一塊，完成沒有辦法攻進來」。

「我哥哥聽到可能不是很高興」，謝國樑說，他形容和林沛祥的關係比親兄弟還要親，只是一個比喻，是指兩人的合作推動市政，一定會有更多的政績呈現給大家。

林沛祥表示，再過363天就是「下一次的選舉」，民主政治就是票多的贏票少的，不是「萊爾校長講說票少的不算哦」，沒有這種事情。民主可貴之處就是從砍人頭變成數人頭，人頭數多的贏家，人頭數少的是輸家。

林沛祥說，基隆經過兩次大罷免，他曾經跟謝國樑很心酸的聊過，兩人每年都在選舉。2022年謝選市長，2023年他選立委，2024年謝被罷免，2025年他被罷免，明年謝國樑又要選，真的很累。

林沛祥表示，他、謝國樑和中國國民黨，都很感激基隆人的支持。因為遇到這麼多的抹黑造謠，這麼多惡劣的攻擊，在資源極度不對稱之下，國民黨做事不造謠，做事不抹黑，好好守護基隆，這是國民黨、市政府、市議會和立委國會辦公室一直秉持的信念。

2026年基隆市長選舉再363天後投票，林沛祥說，沒有拿到行政權，沒有當選，一切都是廢話。身為市黨部主委，他籲請民眾投票支持謝國樑連任，讓基隆變得更進步更幸福。