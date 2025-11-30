高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場
民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩主打「陳其邁接班人」強力曝光，她在前總統陳水扁及前行政院長蘇貞昌加持下，捨棄本命區大旗美地區直搗高雄人口最多的行政區鳳山，今天下午3時在高市議會後方舉辦首場大型造勢會，現場準備萬餘張椅子，盛大規模不輸對手林岱樺岡山及旗山場造勢。
高雄4立委搶2026高雄市長提名，紛比照大選等級在各地辦大型造勢活動，林岱樺已在岡山、旗山辦過萬人造勢會，邱議瑩因颱風影響，首場地點從本命區旗山換成鳳山，許智傑也準備在鳳山舉辦一場大型造勢活動，賴瑞隆則以中小型活動為主，未打算跟進。
陳水扁廣播節目今早專訪邱議瑩，陳水扁稱讚她是「最強母雞、最能延續陳其邁的人選」。陳水扁說，自己的「第六感」很準，陳其邁的助理、幕僚與後援會陸續挺邱，背後意義不言而喻，他認為陳其邁心中覺得，最能接棒、延續施政藍圖的人是邱議瑩，只是不方便公開表態。
邱議瑩「鳳山大團結」首場造勢預計今天下午3時30分在鳳山區議會路（捷運鳳山西站旁）登場。邱議瑩辦公室指出，「護國院長」蘇貞昌會現身首場造勢會站台、強力推薦，另有立委邱志偉、林楚茵，以及金曲歌王羅文裕、許志豪等人助陣，預計吸引超過上萬名支持者到場。
許智傑今天上午在路竹天后宮舉辦市民見面會，立委邱志偉及議員黃明太、前市議員陳致中等人到場。林岱樺跟邱議瑩同時間造勢，下午3時會在林皇宮舉辦「女力相挺」造勢活動。賴瑞隆今天走訪三個菜市場，早上由議員黃文志陪同至楠梓市場拜票，下午轉往天天新黃昏市場、澄和黃昏市場。
