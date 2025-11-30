快訊

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩首場造勢會今天下午將登場，會場已經布置好超過1萬張塑膠椅。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩主打「陳其邁接班人」強力曝光，她在前總統陳水扁及前行政院長蘇貞昌加持下，捨棄本命區大旗美地區直搗高雄人口最多的行政區鳳山，今天下午3時在高市議會後方舉辦首場大型造勢會，現場準備萬餘張椅子，盛大規模不輸對手林岱樺岡山及旗山場造勢。

高雄4立委搶2026高雄市長提名，紛比照大選等級在各地辦大型造勢活動，林岱樺已在岡山、旗山辦過萬人造勢會，邱議瑩因颱風影響，首場地點從本命區旗山換成鳳山，許智傑也準備在鳳山舉辦一場大型造勢活動，賴瑞隆則以中小型活動為主，未打算跟進。

陳水扁廣播節目今早專訪邱議瑩，陳水扁稱讚她是「最強母雞、最能延續陳其邁的人選」。陳水扁說，自己的「第六感」很準，陳其邁的助理、幕僚與後援會陸續挺邱，背後意義不言而喻，他認為陳其邁心中覺得，最能接棒、延續施政藍圖的人是邱議瑩，只是不方便公開表態。

邱議瑩「鳳山大團結」首場造勢預計今天下午3時30分在鳳山區議會路（捷運鳳山西站旁）登場。邱議瑩辦公室指出，「護國院長」蘇貞昌會現身首場造勢會站台、強力推薦，另有立委邱志偉、林楚茵，以及金曲歌王羅文裕、許志豪等人助陣，預計吸引超過上萬名支持者到場。

許智傑今天上午在路竹天后宮舉辦市民見面會，立委邱志偉及議員黃明太、前市議員陳致中等人到場。林岱樺跟邱議瑩同時間造勢，下午3時會在林皇宮舉辦「女力相挺」造勢活動。賴瑞隆今天走訪三個菜市場，早上由議員黃文志陪同至楠梓市場拜票，下午轉往天天新黃昏市場、澄和黃昏市場。

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩首場造勢會今天下午將登場，會場已經布置好超過1萬張塑膠椅。記者徐白櫻／攝影
邱議瑩 陳水扁 陳其邁

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

民進黨高雄市長初選升溫 造勢晚會、見面會拚人氣

邱議瑩首場鳳山造勢 「扁蘇」大咖加持拉抬聲勢　

「最強母雞」 陳水扁挺邱議瑩選高雄市長：最像陳其邁

賴總統10天內二度南下雲林 縣長提名劉建國有譜？徐國勇鬆口

民進黨中央陸續提名下屆縣市長競逐人選，雲林縣雖以立委劉建國呼聲最高，但至今黨中央懸而未決，地方憂心有變數，賴清德總統今南...

2026大選／前馬公市長捲土重來挑戰陳光復 再現三腳督？藍軍待整合

本屆以無黨籍身分參選澎湖縣長的前馬公市長葉竹林，今宣布捲土重來，在澎湖順成餐廳宣布參選下屆澎湖縣長，與現任民進黨籍縣長陳...

2022以來年年投票藍連贏4戰 明年再戰市長謝國樑：基隆鐵板一塊

中國國民黨基隆市黨部今辦131周年黨慶活動，贏得2026年選舉成為主軸。市長謝國樑說，他和立委林沛祥合作推動新政，基隆是...

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩主打「陳其邁接班人」強力曝光，她在前總統陳水扁及前行政院長蘇貞昌加持下，捨棄本命區大旗美地...

麥玉珍爭取參選台中市長 民眾黨中市黨部：早提報沒合適人選

民眾黨立委麥玉珍昨天表態爭取台中市長提名，民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，台中市長涉及藍白合，他早已向黨中央提出「台中市...

影／白委麥玉珍表態想選台中市長 江和樹勸「別鬧了」：首選是黃國昌

民眾黨立委麥玉珍昨突爆出「有機會就爭取參選台中市長」，引起熱議。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹奉勸麥玉珍「別鬧了...

