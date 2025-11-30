賴總統10天內二度南下雲林 縣長提名劉建國有譜？徐國勇鬆口

民進黨中央陸續提名下屆縣市長競逐人選，雲林縣雖以立委劉建國呼聲最高，但至今黨中央懸而未決，地方憂心有變數，賴清德總統今南下雲林贈匾，綠營地方要角幾乎到齊，民進黨秘書長徐國勇也現身陪同，地方基層人士透露，提名進度「差不多了」，最快周三可能會有初步結果。

民進黨至今尚未提名下屆雲林縣長人選，劉建國雖呼聲高，因提名遲遲未定，基層憂心有變數，更一度傳出前立委、中央畜產會董事長蘇治芬可能再戰，蘇治芬已親口否認，並指人選應是劉建國，但提名一事仍在地方被廣為討論。

賴清德總統10天內二度南下雲林贈匾，劉建國前次因立院黨團甲級動員未現身，今除他到場陪同總統參拜，蘇治芬、徐國勇及多位黨公職都出席陪同。

對於基層關心雲林縣長選舉提名一事，徐國勇表示，已經在進行相關討論，劉建國是很好的人選，但還要經過選對會建議，送中執委通過正式提名，目前正在討論中，大家都在問劉建國有沒有可能，「當然是有可能」，周三選對會中會討論，包括其餘還沒提名的縣市，像是高雄、台南、嘉義的初選、政見發表會都會討論。

媒體詢問今是否與地方交換意見，徐國勇表示，今天是純粹陪同總統揭匾、參拜，對鄉民說明中央政策，未討論提名一事。