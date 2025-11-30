影／白委麥玉珍表態想選台中市長 江和樹勸「別鬧了」：首選是黃國昌
民眾黨立委麥玉珍昨突爆出「有機會就爭取參選台中市長」，引起熱議。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹奉勸麥玉珍「別鬧了」，選台中市長第一人選是黨主席黃國昌，並強調2026年是藍白合關鍵年，「在這個時候別開玩笑」。
江和樹說，麥玉珍說話比較有趣，但記得2024年的一場教訓，藍白沒有合作，就讓民進黨「穩當選」，他勸麥玉珍「別鬧了」。
江和樹指出，若有人問他「誰比較適合代表民眾黨選台中市長？」他認為，第一人選是黨主席黃國昌，不然就是前主席柯文哲，民眾黨推出的人選是「要贏的」，他身為台中市議員，也希望要有「母雞」。
江和樹奉勸麥玉珍「別鬧了」，並強調別忘了2024年藍白合示範區就在台中，2026年是關鍵，才有2028，我們最終目標2028年下架民進黨、政黨淪替，這才是我們共同目標，在這個時候別開玩笑，也祝福麥玉珍有好的想法是很好，但若確實要選市長要加油，沒那麼簡單。
