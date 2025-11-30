快訊

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

明年11月28號別出國！網見原因秒標記：立刻列入行事曆

影／白委麥玉珍表態想選台中市長 江和樹勸「別鬧了」：首選是黃國昌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨立委麥玉珍。記者邱德祥／攝影
民眾黨立委麥玉珍。記者邱德祥／攝影

民眾黨立委麥玉珍昨突爆出「有機會就爭取參選台中市長」，引起熱議。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹奉勸麥玉珍「別鬧了」，選台中市長第一人選是黨主席黃國昌，並強調2026年是藍白合關鍵年，「在這個時候別開玩笑」。

江和樹說，麥玉珍說話比較有趣，但記得2024年的一場教訓，藍白沒有合作，就讓民進黨「穩當選」，他勸麥玉珍「別鬧了」。

江和樹指出，若有人問他「誰比較適合代表民眾黨選台中市長？」他認為，第一人選是黨主席黃國昌，不然就是前主席柯文哲，民眾黨推出的人選是「要贏的」，他身為台中市議員，也希望要有「母雞」。

江和樹奉勸麥玉珍「別鬧了」，並強調別忘了2024年藍白合示範區就在台中，2026年是關鍵，才有2028，我們最終目標2028年下架民進黨、政黨淪替，這才是我們共同目標，在這個時候別開玩笑，也祝福麥玉珍有好的想法是很好，但若確實要選市長要加油，沒那麼簡單。

民眾黨台中市議員江和樹說，代表民眾黨選台中市長第一人選是黨主席黃國昌。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹說，代表民眾黨選台中市長第一人選是黨主席黃國昌。圖／江和樹提供

麥玉珍 藍白合 江和樹 台中市 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

千顆高麗菜免費送 黃國昌親送給民眾「加菜」

綠黨團提案投票前一天也放假 黃國昌：阻礙年輕人投票才是目的

賴總統2條件願國情報告 黃國昌：若不應答「留總統府開記者會就好」

核電可能重啟 黃國昌批賴總統：髮夾彎轉成這樣不會臉紅？

相關新聞

影／白委麥玉珍表態想選台中市長 江和樹勸「別鬧了」：首選是黃國昌

民眾黨立委麥玉珍昨突爆出「有機會就爭取參選台中市長」，引起熱議。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹奉勸麥玉珍「別鬧了...

柯志恩高雄市長民調遭綠營4人輾壓 醫曝真實差距讚她「大有可為」

2026高雄市長之爭最新民調顯示，綠營初選4人均領先，甚至輾壓藍營柯志恩，但時事評論家、醫師沈政男認為，該民調從政黨支持...

楊瓊瓔提前宣布「我準備好了」要選台中市長 原因有這些

國民黨立委楊瓊瓔前晚宣布「我準備好了」要參選台中市長，團隊表示，她確實早已準備好本來就將宣布參選，前天距離明年選舉剛好整...

鄭麗文喊決戰中台灣 地方估她輔選下屆台中市長基調已定

國民黨下屆台中市長參選人目前未定，國民黨主席鄭麗文前天到台中參加座談會時向黨員和鄉親說，台中的發展是全台最重要的指標之一...

楊瓊瓔表態參選台中市長 盧秀燕：加油

台中市長選情升溫，國民黨立委楊瓊瓔前天喊出「準備好了」，昨天與台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣同台，楊瓊瓔喊話「與江啟...

觀察站／藍營「姐弟之爭」誰出線 盧市長成 關鍵

下屆台中市長選戰倒數1年，民進黨已拍板立委何欣純出戰，國民黨部分立委楊瓊瓔宣布參選，立院副院長江啟臣未正式表態，楊昨喊話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。