柯志恩高雄市長民調遭綠營4人輾壓 醫曝真實差距讚她「大有可為」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨立委柯志恩（中）。聯合報系資料照片
2026高雄市長之爭最新民調顯示，綠營初選4人均領先，甚至輾壓藍營柯志恩，但時事評論家、醫師沈政男認為，該民調從政黨支持者抽樣上，就能看出數據失真，經其依該民調數據重新推估，柯與綠營差距僅5%左右，明年選舉大有可為。

上報公布2026高雄市長選舉最新民調，以民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等可能初選4人對比國民黨立委柯志恩，綠營4人均領先柯約20個百分點上下，以邱的51.9%領先柯的23.7％，差距最大；但柯說，這民調不值得參考。

沈政男指出，柯志恩獲悉該民調後，她馬上說「不值得參考」，因為該民調顯示，民進黨支持者為47.6%、國民黨支持者為8.4%、民眾黨支持者為4.7%，顯然偏離了大家的認知。這是正確解讀！但關鍵是，柯志恩的民調應該是多少？

首先，這類民調要先看政黨支持度，以全國來說，目前合理數據應是藍白加起來高於綠營幾個百分點，最差也要打平，最高不會高過10%；而高雄市依TVBS民調顯示，大約打平，以2024立委選舉來看，高雄政黨票，藍白還稍微贏過綠營。

沈政男說，上報這一份民調顯然在抽樣上，少算了藍白支持者47.8%減掉13.1%，等於24.7%；再來，藍白支持者支持柯志恩的比例約為八成五（20%）。因此，柯志恩的合理支持度應該是，23.7%加21%，等於44.7%。

他進一步表示，以上報這份民調推估，柯與綠營可能候選人差距在5%左右，跟TVBS或鏡報先前數據類似，應是目前選情態勢，可見柯在這局大有可為；但因大罷免短期效應散去，賴清德支持度回升，綠營政黨支持度也會攀升，但回來多少仍待觀察。

國民黨立委柯志恩。聯合報系資料照片
「上報」公布最新民調，國民黨立委柯志恩指這份民調，她連參考都不會參考。圖／上報提供
民調 綠營 柯志恩 高雄市 沈政男 民進黨

