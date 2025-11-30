柯志恩高雄市長民調遭綠營4人輾壓 醫曝真實差距讚她「大有可為」

2026高雄市長之爭最新民調顯示，綠營初選4人均領先，甚至輾壓藍營柯志恩，但時事評論家、醫師沈政男認為，該民調從政黨支持者抽樣上，就能看出數據失真，經其依該民調數據重新推估，柯與綠營差距僅5%左右，明年選舉大有可為。

上報公布2026高雄市長選舉最新民調，以民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等可能初選4人對比國民黨立委柯志恩，綠營4人均領先柯約20個百分點上下，以邱的51.9%領先柯的23.7％，差距最大；但柯說，這民調不值得參考。

沈政男指出，柯志恩獲悉該民調後，她馬上說「不值得參考」，因為該民調顯示，民進黨支持者為47.6%、國民黨支持者為8.4%、民眾黨支持者為4.7%，顯然偏離了大家的認知。這是正確解讀！但關鍵是，柯志恩的民調應該是多少？

首先，這類民調要先看政黨支持度，以全國來說，目前合理數據應是藍白加起來高於綠營幾個百分點，最差也要打平，最高不會高過10%；而高雄市依TVBS民調顯示，大約打平，以2024立委選舉來看，高雄政黨票，藍白還稍微贏過綠營。

沈政男說，上報這一份民調顯然在抽樣上，少算了藍白支持者47.8%減掉13.1%，等於24.7%；再來，藍白支持者支持柯志恩的比例約為八成五（20%）。因此，柯志恩的合理支持度應該是，23.7%加21%，等於44.7%。