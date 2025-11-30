聽新聞
楊瓊瓔提前宣布「我準備好了」要選台中市長 原因有這些
國民黨立委楊瓊瓔前晚宣布「我準備好了」要參選台中市長，團隊表示，她確實早已準備好本來就將宣布參選，前天距離明年選舉剛好整整一年，她是台中海線女兒，在海線清水紫雲巖向觀音媽稟報後從海線出發，更具意義。
據了解，楊瓊瓔原本準備12月初宣布要參選台中市長，前天提前宣布因為國民黨主席鄭麗文接受媒體採訪後的影響，當天媒體直接問下屆台中市長選舉人選，「立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？」鄭麗文回應，國民黨這周三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名；當天下午媒體再問江和楊對鄭麗文回應的看法，楊瓊瓔團隊迅速回應，前晚並在楊的臉書粉專完成圖卡宣布「我準備好了」。
楊瓊瓔今天到台中潭子潭水亭發放水果月曆，媒體今天問她宣布參選心情，楊瓊瓔說超感謝，她從政以來、始終如一，希望基層更好，尤其盧秀燕市長打下的基礎非常重要，一定要好上加好。
楊瓊瓔表示，謝謝大家的支持跟肯定，大家一起加油，台中是一個國際、科技及宜居的城市，大家一起團結加油，讓台中市民更加幸福快樂，她二度感謝盧秀燕市長打下的基礎，讓我們好上加好。
