鄭麗文喊決戰中台灣 地方估她輔選下屆台中市長基調已定

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文前天到台中清水紫雲巖參拜，並接受媒體訪問。記者游振昇／攝影
國民黨主席鄭麗文前天到台中清水紫雲巖參拜，並接受媒體訪問。記者游振昇／攝影

國民黨下屆台中市長參選人目前未定，國民黨主席鄭麗文前天到台中參加座談會時向黨員和鄉親說，台中的發展是全台最重要的指標之一，每到選舉期間大家總會說「決戰中台灣」，她提出台中的重要性，地方人士說，她細數台中火力電廠和重要產業生存危機，將是她輔選下屆台中市長重要基調。

鄭麗文前天先到清水參加國民黨基層座談會，再到紫雲巖參拜，她自稱是觀音菩薩的信徒，很高興到紫雲巖看到海線清水的團隊如此團結、大家都士氣高昂。

鄭麗文在座談會中說，台中市的發展是全台灣最重要的指標之一，因此每到選舉期間大家總會說「決戰中台灣」。過去近8年，在盧秀燕市長的領導下，台中的市政發展欣欣向榮；全台各縣市的朋友都羨慕台中有個這麼好的市長。

她說台中有很多重要的產業，都是世界的「隱形冠軍」，包括工具機、精密機械，這些產業提供台灣經濟最重要的基石與眾多的就業機會。但近年來，這些以台中為重要基地的重要產業，如今出現重大的生存危機，我們的政府卻不聞不問、視若無睹。

她舉例，包括AI在內，高科技產業的發展最需要穩定、可持續的能源供應作為支持，沒有電力就沒有算力、國家就沒有發展力；現在民進黨政府高舉反核神主牌，不願意使用安全、便宜的核電，卻要讓台中市民朋友用肺發電，這難道公平嗎？她說很遺憾的是，這些務實的問題都不在賴清德總統的考量中，他更在意的是如何團滅在野黨、如何獲取政治私利。

鄭麗文表示，大家真心期盼，台中市在經歷8年盧媽的執政後，能延續這張漂亮的成績單，繼續成為台灣發展的重要根據地，讓國民黨繼續在台中用心拼經濟。她說台中市議員選舉也至關重要，議員都是地方上最有實力的、最認真服務、最貼近基層的，議員的問政、在地方上的耕耘，才是國民黨在台中最重要的基礎，她請大家要讓優秀的議員當選，也要讓議長繼續高票連任。

地方人士說，鄭麗文到台中的發言內容，應是她在下屆台中市長選舉中輔選重要基調，她當天也說明，國民黨中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名，台中市長選舉將由江啟臣或楊瓊瓔出戰，都依提名辦法決定。

