冷眼集／藍人選遲未定 接棒黃敏惠失先機

嘉義市長選戰逼近，藍營卻仍找不到「那個人」。市長黃敏惠寫下地方自治史上罕見的4任市長紀錄，長期深耕地方、聲望穩固，卻始終未明確培養接班人，讓藍軍支持者愈等愈焦慮。更微妙的是，黃敏惠與民進黨立委王美惠關係良好，地方甚至流傳「藍綠不會正面對打」的耳語，在藍營本已無現任立委的嘉義市，更顯得底氣不足。

藍營目前雖有市議員陳家平、鄭光宏與翁壽良等3人有意角逐，無黨籍副市長林瑞彥也被點名可能加入戰局，但各方實力、聲量都未形成定於1尊的態勢，呈現「人人想選、誰也不敢拍胸脯保證能贏」的亂局。最後人選仍待黨中央決定，全黨士氣因不確定性陷入低點。

就在藍營猶豫未決之際，民眾黨不分區立委張啓楷積極布局。他是嘉義出身，在地方勤走基層，尊重黃敏惠的姿態鮮明，也強調嘉義市長選戰「藍白合是唯一選項」，成功形塑藍白合作的想像空間。不過，面對綠營強勢提名王美惠，藍白合的最佳時機已悄然錯過。

王美惠過往在藍綠夾殺、黨內分裂、市議會切割的艱困環境下，仍能以50.64%高票連任立委，壓過國民黨張秀華，展現跨陣營的吸票能力，使她在市長選戰中宛如「先天強者」。

在嘉義市長期呈現綠大於藍的6比4結構之下，黃敏惠個人魅力能否成功轉移到下一位藍營參選人，更成了變數。

黨內大老江義雄提醒「提名愈早愈好，愈拖只會內鬥、只會削弱。」如今藍白在嘉義市已落後起跑，若國民黨仍無法在最短時間內提出具代表性的參選人，整合各方力量、重建團結，恐怕連急起直追的時間都快用完。