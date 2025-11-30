聽新聞
角逐嘉義市長 藍營3人有意爭提名

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
國民黨市議員陳家平（後排右二）、市議員鄭光宏（後排左四）、醫師翁壽良（後排右五）有意角逐嘉義市長選舉，昨天均出席市黨部131周年黨慶活動。記者黃于凡／攝影
國民黨市議員陳家平（後排右二）、市議員鄭光宏（後排左四）、醫師翁壽良（後排右五）有意角逐嘉義市長選舉，昨天均出席市黨部131周年黨慶活動。記者黃于凡／攝影

下屆嘉義市長選舉，民進黨提名立委王美惠參選，國民黨人選尚未明朗。國民黨嘉義市黨部昨在鈺通飯店舉辦131周年黨慶，副主席季麟連、副秘書長兼組發會主委李哲華出席，有意角逐下屆市長的市議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良都露臉。李哲華表示，將與3人陸續會談，選出最佳人選。

民眾黨嘉義黨部表示，嘉義市長選舉相信「藍白合」是唯一的選項，立委張啓楷有十足的信心，會努力為嘉義市守下這席市長。

李哲華表示，11月26日通過直轄市及縣市長提名辦法，授權提名小組展開徵詢協調作業，他將陸續與有意角逐嘉義市長的3人會談，了解參選規畫。現階段首要任務是掌握黨內狀況，至於藍白合議題，將待黨內協調取得共識、確認方向後，再與民眾黨溝通。

對於是否看好特定人選，市長黃敏惠未正面表態。黃敏惠說，各政黨都有責任推出好的人選，她從政路上有高人指點、貴人指路、家人支持，還有最重要的是「自己的努力」，她當年參選市長獲陳政寬支持，「決定是自己要做，下定決心後要自己拚」。

李哲華也說，黃敏惠任期奠定良好基礎，是未來參選人重要利基，嘉義市並非艱困選區，但因牽涉藍白整合狀況較複雜，還需協調多方意見；對手長期經營地方，推出人選需具備此條件，且能承接黃敏惠施政成果，將以公平機制產生候選人，推出勝率最高的人選。

黃敏惠強調，嘉義市是民主聖地，應鼓勵優秀人才投入公共事務，希望被提名者全力以赴。對於「藍白合」議題，她認為，不論是哪一種顏色，只要夠出色，人民就會支持。

季麟連致詞時說，黃敏惠當4任市長是地方自治奇蹟，遇艱困選戰會愈戰愈勇，打造國家安全、社會安定、人民安心的社會。

國民黨嘉義市黨部昨天慶祝131周年黨慶，超過300名黨員齊聚鈺通飯店。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義市黨部昨天慶祝131周年黨慶，超過300名黨員齊聚鈺通飯店。記者黃于凡／攝影

