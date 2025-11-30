聽新聞
觀察站／藍營「姐弟之爭」誰出線 盧市長成 關鍵

聯合報／ 本報記者余采瀅

下屆台中市長選戰倒數1年，民進黨已拍板立委何欣純出戰，國民黨部分立委楊瓊瓔宣布參選，立院副院長江啟臣未正式表態，楊昨喊話「姐弟登山」，江回「姐姐好多」，讓黨內競爭浮上檯面。台中市長盧秀燕與兩人關係都不錯，誰來接棒參選？盧的態度至關重要。

2026台中市長寶座藍綠必爭，中台灣勝負更牽動2028局勢。盧秀燕勢必得妥善處理黨內競爭態勢，這也是盧前進2028的前哨戰。

楊瓊瓔從政30年，是立委老將，2016年被前立委洪慈庸擊退落馬後，曾擔任台中市副市長，與盧情同姊妹。盧曾輔選大讚楊瓊瓔是六星級立委。楊瓊瓔前天喊「我準備好了」，率先宣布投入黨內初選，昨與盧秀燕三度同台，盧公開「手牽手」祝福。

江啟臣2018年曾與盧秀燕競爭台中市長黨內初選，盧以0.6個百分點些微差距險勝江啟臣，當時江啟臣頗有風度接受，8年後江捲土重來，迄今未正式表態，但早已跨選區跑攤耕耘，時常與盧秀燕合體同框。盧在反罷免宣講，更點名江啟臣是「下一個台中市長」。

盧秀燕與江啟臣、楊瓊瓔私交甚好，楊搶先表態，江也勢在必行，如果黨中央協調不成，勢必要走向黨內初選。盧秀燕在關鍵時刻表態力挺誰？或會選擇觀望？都為初選投下變數。

綠營在身兼民進黨主席的賴清德總統欽點下，已定調由何欣純出戰，綠營坐等藍營內戰，要拚台中翻轉。藍營想在盧秀燕卸任後順利接棒，得先面對自家人姐弟之爭，如果協調不成步入初選，火花激烈恐影響黨內團結，更不利於2026大選。

在迎戰綠營府院黨大軍之前，藍營應先妥善處理黨內競爭，除檯面上楊瓊瓔、江啟臣姐弟登山，以及背後支持的派系與各方勢力，避免「內傷」是藍軍守住台中江山的關鍵。

