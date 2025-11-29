「高雄不是民進黨禁臠」 鄭麗文：投柯志恩就是支持國民黨和平路線

國民黨主席鄭麗文今天受訪回應「投柯志恩就是投鄭麗文」說法，表示「今天不只投柯志恩是投鄭麗文，柯志恩的背後不只我，還有整個國民黨的團隊。」她強調，柯志恩一個人為高雄市服務，就是代表國民黨整個團隊為高雄努力。

「我們是同一個團隊，都在同一條船上」鄭麗文強調，支持柯志恩，就是支持和平、支持拚經濟，也是為下一代爭取美好未來，高雄市民不希望選舉再挑起仇恨、撕裂台灣，人民已經高度厭煩了。

鄭麗文直言，高雄不是民進黨的禁臠，更不是民進黨做政治鬥爭的工具，高雄人要為自己的未來幸福努力。國民黨希望結合愛好和平、拚經濟、拚繁榮的專業力量，尤其是中間選民力量，共同為高雄發展努力。

有傳言指鄭麗文與柯志恩兩岸理念不完全相同，鄭麗文回應，這是見縫插針，但不會得逞，她主張的國民黨兩岸立場，也是台灣多數民意所期待方向，就是「遠離戰火、維持兩岸和平穩定，讓人民安居樂業、年輕人能追尋夢想、下一代不要上戰場」。

鄭麗文認為，這樣的理念不僅符合2300萬人福祉，也是國際社會殷切期盼。她提到俄烏戰爭逐漸接近尾聲，希望全球走向和平，尤其台海局勢更受關注，不希望台灣成為下一個火藥庫，而是區域和平穩定的定海神針，「希望2027年不要爆發戰爭，否則誰敢來投資台灣？和平就是我們的目標」。

鄭麗文說，台灣安全，區域才會安全；區域安全，國際才能安心，天下太平，大家都能過好日子，她強調，這不只是她與柯志恩的立場，也是國民黨長期理念，符合台灣永續發展重要價值。