影／鄭麗文談南部二都市長規劃 拚徹底結束綠色執政魔咒
國民黨今天在高雄鳳山國中舉行黨慶活動，新當選的黨主席鄭麗文特地南下，受到許多支持者熱情迎接，她談到藍營明年縣市長選舉提名作業，強調啟動「兩波式」提名，台南、高雄艱困選區將是突破重點，她說，南台灣長期綠營執政，帶來權力傲慢、政權腐敗，她將帶領提名市長人選徹底翻轉，徹底結束綠色執政魔咒。
鄭麗文受訪時表示，第一波提名將優先完成爭取連任的現任縣市首長，包括基隆、台北、苗栗、桃園與南投等藍營執政縣市，現任者在地方表現獲肯定，黨中央將全力支持續任。第二波瞄準艱困選區，台南、高雄、屏東多年來綠大於藍，但國民黨在地方深耕已具一定厚度，部分人選過去參選雖落敗，但累積能量足以再戰，預計年底前完成提名。在高雄部分，鄭麗文直接點名立委柯志恩是黨內最有力的市長人選之一，她指出，柯志恩上次市長選舉戰得漂亮、展現氣魄，選後更主動承擔黨部主委，3年來扎根地方、走遍基層，為黨建立深厚支持度。
對綠營長期執政南部，她說未來若要迎接下一波經濟成長，也要從高雄再出發，高雄擁有港口、機場、山海資源與人才，只差一個願意拚經濟的專業團隊。鄭麗文強調，高雄占盡天時地利人和，是面向全球與東南亞的重要門戶，不能再讓民進黨停留在仇恨、鬥爭路線，明年用選票支持國民黨的改革路線，支持柯志恩、翻轉高雄。
