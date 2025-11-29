藍營誰接棒盧秀燕？楊瓊瓔喊「姐弟登山」 江啟臣苦笑：我姐姐好多
台中市長盧秀燕與山海線立法委員江啟臣、楊瓊瓔合體，一同出席「2025台中購物節月月抽百萬x豐原廟東復興商圈」活動。江、楊都爭取參選下屆市長，二人眼神示意，但過程無交流寒喧。針對楊瓊瓔的「姐弟登山」說，江啟臣受訪苦笑回應「我姐姐好多喔」。
江啟臣昨先與中市議員古秀英成立聯合服務處，他受訪表示，去年剛大選完，今年大罷免投票剛結束，此時此刻希望用行動服務鄉親，做好服務、爭取建設，是他目前最重要的事，他和議員古秀英成立聯合服務處，就是以行動落實想法。
江啟臣並說，現在每天都在跑基層服務，許多議員過去曾一起服務，這次是因他擔任副院長後，希望成立聯合服務處，從去年開始，為擴大提升服務量能，日前已在北區、北屯區、東勢區配合議員成立聯合服務處，後續還有西屯區、南屯區，下周也還有許多議員都會與他成立聯合服務處。
江強調，對台中市民來說，目前自己能夠把服務做得更好，市民過得好，台中才會好，這是他的使命，也是身為民代的義務與責任，自己從政務官回鄉參選，就是服務自己的故鄉，這是初衷也是榮譽，他會繼續做下去。
