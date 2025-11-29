鄭麗文啟動縣市長兩階段提名 點名柯志恩拚變天翻轉高雄 　

國民黨高雄市黨部今天在鳳山國中舉行131周年黨慶，黨主席鄭麗文談及藍營明年縣市長選舉提名作業，她強調啟動「兩波式」提名，台南、高雄艱困選區將是突破重點，她說，南台灣長期民進黨執政，帶來權力傲慢、腐敗，需要翻轉，徹底結束綠色執政魔咒。

鄭麗文表示，第一波提名將優先完成爭取連任的現任縣市首長，包括基隆、台北、苗栗、桃園與南投等藍營執政縣市，現任者在地方表現獲肯定，黨中央將全力支持續任。第二波瞄準艱困選區，台南、高雄、屏東多年來綠大於藍，但國民黨在地方深耕已具一定厚度，部分人選過去參選雖落敗，但累積能量足以再戰，預計年底前完成提名。

在高雄部分，鄭麗文直接點名立委柯志恩是黨內最有力的市長人選之一，她指出，柯志恩上次市長選舉戰得漂亮、展現氣魄，選後更主動承擔黨部主委，3年來扎根地方、走遍基層，為黨建立深厚支持度。

鄭麗文說，國民黨在高雄之所以士氣高昂，民進黨權力傲慢、長年腐敗、吃相難看，出現「凍袂條」氛圍，完成提名後，高雄團隊將更完整、更有實力，「明年我們有信心讓高雄變天」。

對綠營長期執政高雄，她質疑青年北漂、人口流失等問題未見解決，過去高雄曾是台灣經濟火車頭，十大建設奇蹟從此起步，未來若要迎接下一波經濟成長，也要從高雄再出發，高雄擁有港口、機場、山海資源與人才，只差一個願意拚經濟的專業團隊。

鄭麗文回應國民黨兩岸政策，她指出，黨中央立場始終一致，維持和平、穩定兩岸關係，民進黨過度「抹紅」國民黨，製造對立與恐懼，國民黨主張讓台灣遠離戰火，下一代不會上戰場，維持區域安全，這不只是國內共識，也是國際共同核心價值。

她引用賴清德總統「2027變天戰爭」，質疑這種說法恐讓外資裹足不前、不敢投資台灣，呼籲選民用選票向世界展現台灣不要成為下一個火藥庫，要和平，就從高雄開始。