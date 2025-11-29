快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

民進黨高雄市長初選升溫 造勢晚會、見面會拚人氣

中央社／ 高雄29日電

民進黨高雄市長初選升溫，民進黨籍立委邱議瑩許智傑賴瑞隆林岱樺，4名參選人持續拚場、拚人氣。

邱議瑩明天將在鳳山舉辦首場造勢活動，她今天發布新聞稿指出，前行政院長蘇貞昌將現身「鳳山大團結」造勢活動，為她站台、推薦。

邱議瑩說，許多高雄鄉親都表示「等蘇院長等很久了」。蘇貞昌最廣為人知的「撞球桿」宣講，每次登場都能帶動全場沸騰、氣勢爆棚。她邀請鄉親明天到鳳山，一起「支持邱議瑩、高雄贏、團結一起贏！」

邱議瑩表示，近期陸續在社群發布前總統陳水扁、高雄市長陳其邁的推薦文與影片。陳水扁稱她是「最強母雞、最能延續陳其邁的人選」；陳其邁則指出，「邱議瑩最禁得起考驗、能扛起責任」。

林岱樺今天舉辦左營座談會，提出「銀髮主題國民運動中心」、優化河堤公園、改善人行道安全等構想；上午也與高市議員黃文志、陳善慧至左營龍華市場掃街拜票。她明天則將舉行「女力造勢」活動。

此外，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今天都出席高雄同志大遊行爭取支持。賴瑞隆並持續走訪市場拜票；許智傑則持續舉辦「市民見面會」，今天在楠梓舉行，邀請民進黨立委李柏毅、邱志偉，市議員林智鴻、黃文志、張勝富、黃飛鳳等人與會。明天則將舉辦路竹場見面會。

邱議瑩 賴瑞隆 林岱樺 許智傑 民進黨

延伸閱讀

邱議瑩首場鳳山造勢 「扁蘇」大咖加持拉抬聲勢　

徐國勇到高雄與黨公職座談 對下屆高雄市長選舉只說一個字

「最強母雞」 陳水扁挺邱議瑩選高雄市長：最像陳其邁

高雄市長初選邱議瑩政策發表 宣示新創10萬優質工作機會

相關新聞

藍營誰接棒盧秀燕？楊瓊瓔搶先表態 中市藍黨部：最快明年1月決定

2026市長選舉倒數一年，國民黨立委楊瓊瓔昨搶先表態參選台中市長，同黨的立法院副院長江啟臣尚未宣布。對此，國民黨台中市黨部主委蘇柏興說...

鄭麗文啟動縣市長兩階段提名 點名柯志恩拚變天翻轉高雄 　

國民黨高雄市黨部今天在鳳山國中舉行131周年黨慶，黨主席鄭麗文談及藍營明年縣市長選舉提名作業，她強調啟動「兩波式」提名，...

民進黨彰化縣長類初選四強開戰 角色及經歷論戰掀火花

民進黨下屆彰化縣長「類初選」提名，訂下月15到18日擇1天做民調，民進黨4參選人均全力衝刺，也激起火花，其中，立委黃秀芳...

批台南民進黨長期執政、綠能破壞生態與貪汙 鄭麗文：下夕下井

國民黨主席鄭麗文今天出席台南市黨部黨慶活動致詞時，痛批今年台南風災救災不利，不應該犧牲的人命，不應該損失的財產，結果居然...

2026台中選戰升溫！藍楊瓊瓔率先表態 綠何欣純讚「很強勁的對手」

2026市長選舉倒數一年，綠拍板立委何欣純出戰，藍立委楊瓊瓔昨搶先宣布參選台中市長。對此，何欣純今天說，她對於楊瓊瓔的表...

國民黨嘉義市長人選遲未定 組發會主委參加黨慶說話了

嘉義市長下屆選戰開跑，民進黨提名立委王美惠參選，國民黨人選尚未明朗。國民黨嘉義市黨部今在鈺通飯店舉辦131周年黨慶，副主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。