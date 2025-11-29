民進黨彰化縣長類初選四強開戰 角色及經歷論戰掀火花

民進黨下屆彰化縣長「類初選」提名，訂下月15到18日擇1天做民調，民進黨4參選人均全力衝刺，也激起火花，其中，立委黃秀芳、陳素月被對手要求顧好國會，不要搶縣長位子，而彰化市長林世賢及前市長邱建富則被批沒有中央民代經歷，均各自提出反駁。

邱建富是最早提出立委不要再搶縣長位子的參選人，邱建富說，很多縣民認為，目前民進黨在國會為少數，每一席立委都得來不易，推動國政更需地方響應與支持，「就讓立委顧國會」。

林世賢近日發影音指出，立委一任四年是與選民打的契約，而且目前民進黨在國會是少數，不容再有立委因參選縣長而辭職，而是立委應該留在國會繼續守護好預算，協助地方從事建設。

立委陳素月回應表示，立委留國會不選縣長的說法似是而非，目前正值黨內提名階段，大家努力爭取取鄉親支持，期使提名最有實力的人選，未來還是要歷經選舉考驗；如今說誰可以選誰不可以選，把選縣長當做在分糖果，是對鄉親不尊重。

黃秀芳指出，民進黨不是第一天成立的政黨，對於縣市長候選人有一套嚴謹的提名制度，目前2026已經提名的縣市長候選人，就有立委蘇巧慧、立委何欣純、立委陳瑩等人，各縣市也還有很多位立委在爭取提名，她不清楚是在點名那位立委，也呼籲要尊重選對會的整體考量和判斷。

黃秀芳說，她相信選舉是一時的，目前黨內類初選競爭激烈，她尊重為了爭取支持者的各種言論，呼籲兄弟爬山、各自努力，但別為了選舉傷了和氣。

此外，民進黨過去的周清玉、翁金珠、魏明谷三任縣長都有中央民代經歷，邱建富與林世賢都只只擔任過縣議員及市長，被認為在經歷及知名度尚有不足。

林世賢則說，中央民代經歷與地方治理沒有很大關係，不過，其他縣市也有鄉鎮市長選上縣長的例子，以國民黨籍的彰化縣長王惠美就曾擔任過鹿港鎮長，卓伯源也任過副縣長，彰化縣歷任民進黨籍縣長就是沒有地方治理經驗，才只當一屆，顯見有地方治理經驗的重要。