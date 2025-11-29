批台南民進黨長期執政、綠能破壞生態與貪汙 鄭麗文：下夕下井

國民黨主席鄭麗文今天出席台南市黨部黨慶活動致詞時，痛批今年台南風災救災不利，不應該犧牲的人命，不應該損失的財產，結果居然是一再拖延，等不到政府、等不到法國軍。「總統難道不是台南選出來的嗎？台南不夠綠嗎？對執政黨的支持還不夠沒有保留嗎？為什麼總統的故鄉，總統的發跡地，為什麼對民進黨的支持一向無怨無悔，卻等不到政府關愛的眼神呢？

她批，長期執政帶來的不只是權力的傲慢，也帶來真正的腐敗，不久前世界為了氣候變遷所估的績效指標，台灣再度墊底不只是後段班，而且是倒數的，真的很沒有面子，且是「下夕下井」（編按，卸世卸眾，台語，丟人現眼的意思），而且是全世界國際指標認證，台灣的綠電，台灣的光電，不但沒有發揮節能減碳的效果，反而引來豺狼虎豹貪汙黑金。

她指台南沿海為例，本來30年的富裕，黑面琵鷺每年都會來，在沿海養殖業與濕地不但為地方經濟帶來新的活水還有新的觀光業，現在都沒有了，「去了了了」，因為全部種了光電，但台灣就不缺電嗎？但台灣是越來越缺電，不但是毀了地方重要的生態，濕地就是我們的肺也沒有了，更是帶來了非常嚴重的貪汙與黑金，這是國際認證的，不是國民黨說的也不是謝龍介說的，這就是台南這就是民進黨長年執政後的結果。