吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

批台南民進黨長期執政、綠能破壞生態與貪汙 鄭麗文：下夕下井

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨主席鄭麗文今天到台南痛批民進黨長期執政不只是權力的傲慢，也帶來真正的腐敗。記者吳淑玲／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到台南痛批民進黨長期執政不只是權力的傲慢，也帶來真正的腐敗。記者吳淑玲／攝影

國民黨主席鄭麗文今天出席台南市黨部黨慶活動致詞時，痛批今年台南風災救災不利，不應該犧牲的人命，不應該損失的財產，結果居然是一再拖延，等不到政府、等不到法國軍。「總統難道不是台南選出來的嗎？台南不夠綠嗎？對執政黨的支持還不夠沒有保留嗎？為什麼總統的故鄉，總統的發跡地，為什麼對民進黨的支持一向無怨無悔，卻等不到政府關愛的眼神呢？

她批，長期執政帶來的不只是權力的傲慢，也帶來真正的腐敗，不久前世界為了氣候變遷所估的績效指標，台灣再度墊底不只是後段班，而且是倒數的，真的很沒有面子，且是「下夕下井」（編按，卸世卸眾，台語，丟人現眼的意思），而且是全世界國際指標認證，台灣的綠電，台灣的光電，不但沒有發揮節能減碳的效果，反而引來豺狼虎豹貪汙黑金。

她指台南沿海為例，本來30年的富裕，黑面琵鷺每年都會來，在沿海養殖業與濕地不但為地方經濟帶來新的活水還有新的觀光業，現在都沒有了，「去了了了」，因為全部種了光電，但台灣就不缺電嗎？但台灣是越來越缺電，不但是毀了地方重要的生態，濕地就是我們的肺也沒有了，更是帶來了非常嚴重的貪汙與黑金，這是國際認證的，不是國民黨說的也不是謝龍介說的，這就是台南這就是民進黨長年執政後的結果。

