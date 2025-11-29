快訊

2026台中選戰升溫！藍楊瓊瓔率先表態 綠何欣純讚「很強勁的對手」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純（右二）、市議員李天生（左二）、林德宇（右一）和張家銨（右一）參加大里區農會105年周年慶。記者趙容萱／攝影
立委何欣純（右二）、市議員李天生（左二）、林德宇（右一）和張家銨（右一）參加大里區農會105年周年慶。記者趙容萱／攝影

2026市長選舉倒數一年，綠拍板立委何欣純出戰，藍立委楊瓊瓔昨搶先宣布參選台中市長。對此，何欣純今天說，她對於楊瓊瓔的表態不意外，如果楊出線表國民黨參選市長，「會是很強勁的對手」；她強調，最好的人選就是她，她有信心贏得市長寶座。

大里區農會創立105年周年慶今早9時30分在大里高中登場，包括台中市長盧秀燕、楊瓊瓔、國民黨台中市黨部主委蘇柏興，以及民進黨何欣純、市議員李天生、林德宇和張家銨等人都到場慶賀。

何欣純今在受訪時說，她對於楊瓊瓔的表態不意外，因為一直以來，跑很多地方基層，都會看到楊瓊瓔的身影，楊瓊瓔真的跑的很勤，地方耕耘扎實，連任多屆，是資深立委，地方都知道楊實力堅強，「所以，如果未來她出線代表國民黨參選市長，對我而言，會是很強勁的對手。」

何欣純強調，她也會整備以待，好好的跟市民說，其實最好的人選就是何欣純，她有信心會贏得市長寶座，來服務廣大的市民。

至於國民黨楊瓊瓔、江啟臣是否黨內初選？何欣純說，這是國民黨內部的事，她不便置評，但任何選舉都是民主的過程，她相信國民黨會遵守它黨內民主機制，

立委何欣純（左二）、楊瓊瓔（左五）參加大里區農會創立105年周年慶。記者趙容萱／攝影
立委何欣純（左二）、楊瓊瓔（左五）參加大里區農會創立105年周年慶。記者趙容萱／攝影

