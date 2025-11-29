快訊

國民黨嘉義市長人選遲未定 組發會主委參加黨慶說話了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨嘉義市黨部今天慶祝131周年黨慶，副主席季麟連（前排右二）、市長黃敏惠（前排右一）等人出席活動。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義市黨部今天慶祝131周年黨慶，副主席季麟連（前排右二）、市長黃敏惠（前排右一）等人出席活動。記者黃于凡／攝影

嘉義市長下屆選戰開跑，民進黨提名立委王美惠參選，國民黨人選尚未明朗。國民黨嘉義市黨部今在鈺通飯店舉辦131周年黨慶，副主席季麟連、副秘書長兼組發會主委李哲華出席，有意角逐下屆市長的市議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良都露臉。李哲華表示，將與3人陸續會談，選出最佳人選。

李哲華表示，11月26日通過直轄市及縣市長提名辦法，授權提名小組展開徵詢協調作業，他將陸續與有意角逐嘉義市長3人會談，了解參選規畫。現階段首要任務是掌握黨內狀況，至於藍白合議題，將待黨內協調取得共識、確認方向後，再與民眾黨溝通。

對於是否看好特定人選，黃敏惠未正面表態。黃敏惠說，各政黨都有責任推出好的人選，她從政路上有高人指點、貴人指路、家人支持，還有最重要的是「自己的努力」，她當年參選市長獲陳政寬支持，「決定是自己要做，下定決心後要自己拚」。

李哲華也說，黃敏惠任期奠定良好基礎，是未來參選人重要利基，嘉義市並非艱困選區，但因牽涉藍白整合狀況較複雜，還需協調多方意見；對手長期經營地方，推出人選需具備此條件，且能承接黃敏惠施政成果，將以公平機制產生候選人，推出勝率最高的人選。

黃敏惠強調，嘉義市是民主聖地，應鼓勵優秀人才投入公共事務，希望被提名者全力以赴，記住肩上的責任，為地方努力、為下一代打拚。對於「藍白合」議題，她認為，新的世代有新的挑戰，參選人的決心很重要，不論是哪一種顏色，只要夠出色，人民就會支持。

季麟連會後未接受聯訪，他在致詞時說，謝謝大家支持鄭麗文當選黨主席，鄭麗文與台南市黨部有約在先，不克至嘉義市，由他和組發會主委到場致歉，黃敏惠四屆任滿是地方自治奇蹟，遇艱困選戰會愈戰愈勇，打造國家安全、社會安定、人民安心的社會。

國民黨嘉義市黨部今天慶祝131周年黨慶，超過300名黨員齊聚鈺通飯店。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義市黨部今天慶祝131周年黨慶，超過300名黨員齊聚鈺通飯店。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義市黨部今天慶祝131周年黨慶，切蛋糕慶生並表揚晉齡黨員。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義市黨部今天慶祝131周年黨慶，切蛋糕慶生並表揚晉齡黨員。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義市黨部今天慶祝131周年黨慶，有意角逐下屆嘉義市長的現任市議員陳家平（右四）、鄭光宏（左五）及醫師翁壽良（右十）都出席。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義市黨部今天慶祝131周年黨慶，有意角逐下屆嘉義市長的現任市議員陳家平（右四）、鄭光宏（左五）及醫師翁壽良（右十）都出席。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義市黨部今天慶祝131周年黨慶，切蛋糕慶生並表揚晉齡黨員。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義市黨部今天慶祝131周年黨慶，切蛋糕慶生並表揚晉齡黨員。記者黃于凡／攝影

嘉義 黃敏惠 藍白合

