民進黨宜蘭市縣議員初選民調揭曉 現任議員落馬

民進黨宜蘭縣宜蘭市縣議員黨內初選民調揭曉，5搶3競爭激烈，最後由現任議員林麗、教師游國連及前宜蘭市公所秘書陳漢澤勝出，對於遞補剛滿1年的現任議員黃惠慈意外落馬，縣黨部表示不會讓她離開團隊，會繼續給予年輕人空間與舞台。

民進黨宜蘭市縣議員黨內初選昨天完成民調，今早在縣黨部開封公布結果，林麗29.18％、游國連24.61％、陳漢澤22.93％、黃惠慈17.63％及五結鄉公所專員于閔如5.63％。民進黨宜蘭市提3席，林麗、游國連及陳漢澤代表參選。

林麗表示，感謝所有好友與鄉親的支持與相挺，順利通過初選民調，「這份成績不是我一個人的，是屬於每一位願意接電話、願意相信我的您」未來會更加努力，用行動來回報大家的支持。

陳漢澤說，謝謝大家的支持，順利通過初選，也要感謝這次一起競爭的參選人林麗、游國連、黃惠慈、于閔如，大家辛苦了。「這份結果不是我一個人的，是大家一起牽著我的手走出來的」。

游國連表示，將代表民進黨參選2026年宜蘭縣議員，心中滿是感動與感謝。特別感謝這兩天在家中協助國連顧電話的每一位您，無論是親朋好友、一路相挺的支持者，還有願意接起電話、給予鼓勵與託付的每一通電話，都是我繼續向前的力量來源。

游國連說，2021年之後，走進每一個家庭、每一個店家跟社區，用最踏實的腳步傾聽大家的心聲，用最真誠的態度服務每一位鄉親。一次次深刻的對話，一次次懇切的請託，更認為宜蘭真正需要一位「把市民放在心裡」的行動派議員。