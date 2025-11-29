快訊

李靚蕾回來了！斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

聽新聞
0:00 / 0:00

邱議瑩首場鳳山造勢 「扁蘇」大咖加持拉抬聲勢　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
立委邱議瑩明天首場鳳山造勢活動，前行政院長蘇貞昌將到場站台力挺。圖／邱議瑩辦公室提供
立委邱議瑩明天首場鳳山造勢活動，前行政院長蘇貞昌將到場站台力挺。圖／邱議瑩辦公室提供

角逐民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，抬出大咖拉抬聲勢，前總統陳水扁形容她是「最強母雞」，邱陣營今更宣布，明天鳳山「大團結高雄贏」造勢大會，行政院前院長蘇貞昌將到場站台力挺，「扁蘇加持」是否能為邱議瑩凝聚綠營基本盤，也為選情再掀起話題。

邱議瑩明天鳳山舉辦首場大型造勢，除了力邀蘇貞昌站台，也確定會上前總統陳水扁的廣播節目「有夢上水」，雙重加持拉抬氣勢。

邱議瑩指出，許多鳳山鄉親直呼「等蘇院長等很久了」她說，蘇貞昌以強度、敏捷、火力十足的講台魅力最受基層歡迎，這次蘇院長站台推薦，是對她的最大肯定。

邱議瑩打出「大咖牌」攻勢，包括蘇貞昌站台助講，前總統陳水扁也讚邱「最強母雞、最能延續陳其邁施政」；甚至高雄市長陳其邁也公開背書力挺接棒，表示邱「禁得起考驗、能扛起責任」，獲得扁、蘇、邁支持，被視為強勢起手式。

邱議瑩首場鳳山造勢明天下午3點半在鳳山區議會路、捷運鳳山西站旁登場，陣容包括立委邱志偉、林楚茵，以及金曲歌王羅文裕、歌手許志豪，將是檢視邱在地方組織動員與基層支持度的重要指標。

邱議瑩 蘇貞昌 陳水扁

延伸閱讀

「最強母雞」 陳水扁挺邱議瑩選高雄市長：最像陳其邁

香港嚴重大火 邱議瑩：令人心疼、盼傷亡降最低

高雄市長初選邱議瑩政策發表 宣示新創10萬優質工作機會

院版財劃法受阻…邱議瑩、賴瑞隆齊批柯志恩 柯嗆「三天兩頭蹭聲量」

相關新聞

國民黨拚台南、高雄提早布局 鄭麗文：艱困選區年底前完成提名　

國民黨主席鄭麗文今天表示，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法，第一波以現任優先提名，第二波艱困選區像台南、高雄等，也希望...

影／楊瓊瓔搶先江啟臣表態參選市長今首同框 盧秀燕說話了

藍委楊瓊瓔昨表態參選台中市長初選，台中市長盧秀燕今在大里受訪與楊瓊瓔同框時說，國民黨人才濟濟，個個是強棒，爭取為台中市民...

國民黨嘉義市長人選遲未定 組發會主委參加黨慶說話了

嘉義市長下屆選戰開跑，民進黨提名立委王美惠參選，國民黨人選尚未明朗。國民黨嘉義市黨部今在鈺通飯店舉辦131周年黨慶，副主...

民進黨宜蘭市縣議員初選民調揭曉 現任議員落馬

民進黨宜蘭縣宜蘭市縣議員黨內初選民調揭曉，5搶3競爭激烈，最後由現任議員林麗、教師游國連及前宜蘭市公所秘書陳漢澤勝出，對...

邱議瑩首場鳳山造勢 「扁蘇」大咖加持拉抬聲勢　

角逐民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，抬出大咖拉抬聲勢，前總統陳水扁形容她是「最強母雞」，邱陣營今更宣布，明天鳳山「大團結...

稱鍾東錦是勵志故事 鄭麗文：國民黨將提名他競選連任　

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨台南市黨部舉辦的黨慶活動前，接受媒體訪問，針對苗栗縣長鍾東錦爭取連任，鄭麗文表示，鍾東錦四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。