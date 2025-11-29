邱議瑩首場鳳山造勢 「扁蘇」大咖加持拉抬聲勢　

角逐民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，抬出大咖拉抬聲勢，前總統陳水扁形容她是「最強母雞」，邱陣營今更宣布，明天鳳山「大團結高雄贏」造勢大會，行政院前院長蘇貞昌將到場站台力挺，「扁蘇加持」是否能為邱議瑩凝聚綠營基本盤，也為選情再掀起話題。

邱議瑩明天鳳山舉辦首場大型造勢，除了力邀蘇貞昌站台，也確定會上前總統陳水扁的廣播節目「有夢上水」，雙重加持拉抬氣勢。

邱議瑩指出，許多鳳山鄉親直呼「等蘇院長等很久了」她說，蘇貞昌以強度、敏捷、火力十足的講台魅力最受基層歡迎，這次蘇院長站台推薦，是對她的最大肯定。

邱議瑩打出「大咖牌」攻勢，包括蘇貞昌站台助講，前總統陳水扁也讚邱「最強母雞、最能延續陳其邁施政」；甚至高雄市長陳其邁也公開背書力挺接棒，表示邱「禁得起考驗、能扛起責任」，獲得扁、蘇、邁支持，被視為強勢起手式。

邱議瑩首場鳳山造勢明天下午3點半在鳳山區議會路、捷運鳳山西站旁登場，陣容包括立委邱志偉、林楚茵，以及金曲歌王羅文裕、歌手許志豪，將是檢視邱在地方組織動員與基層支持度的重要指標。