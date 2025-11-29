聽新聞
0:00 / 0:00
邱議瑩首場鳳山造勢 「扁蘇」大咖加持拉抬聲勢
角逐民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，抬出大咖拉抬聲勢，前總統陳水扁形容她是「最強母雞」，邱陣營今更宣布，明天鳳山「大團結高雄贏」造勢大會，行政院前院長蘇貞昌將到場站台力挺，「扁蘇加持」是否能為邱議瑩凝聚綠營基本盤，也為選情再掀起話題。
邱議瑩明天鳳山舉辦首場大型造勢，除了力邀蘇貞昌站台，也確定會上前總統陳水扁的廣播節目「有夢上水」，雙重加持拉抬氣勢。
邱議瑩指出，許多鳳山鄉親直呼「等蘇院長等很久了」她說，蘇貞昌以強度、敏捷、火力十足的講台魅力最受基層歡迎，這次蘇院長站台推薦，是對她的最大肯定。
邱議瑩打出「大咖牌」攻勢，包括蘇貞昌站台助講，前總統陳水扁也讚邱「最強母雞、最能延續陳其邁施政」；甚至高雄市長陳其邁也公開背書力挺接棒，表示邱「禁得起考驗、能扛起責任」，獲得扁、蘇、邁支持，被視為強勢起手式。
邱議瑩首場鳳山造勢明天下午3點半在鳳山區議會路、捷運鳳山西站旁登場，陣容包括立委邱志偉、林楚茵，以及金曲歌王羅文裕、歌手許志豪，將是檢視邱在地方組織動員與基層支持度的重要指標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言