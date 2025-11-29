國民黨拚台南、高雄提早布局 鄭麗文：艱困選區年底前完成提名　

國民黨主席鄭麗文今天表示，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法，第一波以現任優先提名，第二波艱困選區像台南、高雄等，也希望今年底完成提名，提早布局，展開選戰。

鄭麗文今天出席在台南市勞工育樂中心舉辦的台南市黨慶活動，她接受媒體聯訪指出，第一波提名希望現任縣市長順利連任，這些縣市長政績非常優越，也受到市民、縣民高度支持，包括基隆、台北、桃園、南投、苗栗等現任縣市長都會優先提名。

針對外界關注的台南、高雄等「艱困選區」，鄭麗文指出，部分在上屆代表國民黨參選、並取得亮眼表現的黨籍人士，近年深耕地方，她認為這些人選具備優先考量的條件。若同區域有多位黨內人士表達參選意願，黨中央將依辦法展開協調。

鄭麗文強調，第二波即艱困選區的提名，希望能在年底前完成，以利各地提早部署選戰。她指出，距離明年投票日只剩一年，黨中央將投入資源與能量，協助地方找出勝選路徑。

談及台南情勢，鄭麗文表示，黨內相關人選已展現高度戰力與熱情，中央也看見地方團隊的團結與投入。她向台南市民喊話，國民黨將傾全黨力量支援，期盼明年透過選票讓台南政黨輪替。

鄭麗文今天也授證給台南市黨部主委謝龍介，同時也是下屆台南市長提名的熱門人選，另一位爭取提名的前立委陳以信說，黨中央已通過的提名特別辦法，保留艱困選區的彈性空間，台南即屬其中。若同區域有多位黨內人士表達參選意願，黨中央將依照制度啟動協調，而主席也設定希望在12月底前完成提名，時間上約剩一個月。

陳以信認為，台南的提名時程應「因地制宜」，因民進黨初選民調在明年1月中進行。國民黨若在民進黨確定人選後再啟動初選，將更有利於戰略布局。但他強調，仍尊重主席的期待與提名時程規畫。

他說，提名作業除了中央提名小組，後續也會啟動地方提名小組，並與所有意願者協調。他將在會中清楚陳述立場。

陳以信強調，他與謝龍介都同意以民調決定最終人選，且過程始終維持「君子之爭」，未有負面攻擊，兩人皆透過政策辯論與行動爭取更多市民支持。他認為，健康的初選不僅不會造成傷害，反而能擴大支持面，是台南與國民黨的雙贏。

他表示，主席的談話已明確保留協調空間，未來一個多月內，各方都可持續努力；最終一定會整合，推出最強、最具勝選機會的候選人。他再次強調共同目標一致──在明年選舉讓國民黨在台南逆轉勝、重返執政。