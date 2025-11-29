快訊

稱鍾東錦是勵志故事 鄭麗文：國民黨將提名他競選連任　

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨主席鄭麗文今天在台南市受訪，表示會提名鍾東錦連任。記者吳淑玲／攝影
國民黨主席鄭麗文今天在台南市受訪，表示會提名鍾東錦連任。記者吳淑玲／攝影

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨台南市黨部舉辦的黨慶活動前，接受媒體訪問，針對苗栗縣長鍾東錦爭取連任，鄭麗文表示，鍾東錦四年任內執政成績「有目共睹」，對於做出實際成績國民黨一定是全力挺的，英雄不怕出身低，國民黨會提名他連任。

鄭麗文表示，鍾東錦先前已恢復黨籍，其參選資格無任何爭議；上屆高票當選後，四年任內施政成績與滿意度「有目共睹」。她指出，鍾東錦以具體表現獲得民意支持，國民黨會正式提名他續任。鄭麗文並稱鍾東錦的人生歷程可視為「勵志故事」，不論是年輕時曾誤入歧途，但是都願意給社會付出的人第二次機會，鍾東錦四年來的表現非常優秀，國民黨會提名他繼續連任。

至於立委楊瓊櫻宣布投入台中市長提名，鄭麗文形容她「戰力強、經營深」，如「小太陽」般具有感染力與地方連結。她認為國民黨政治人物展現企圖心是健康現象。針對台中市長選戰，鄭麗文指出，國民黨須延續盧秀燕八年的施政成果，並找出「最強、最優秀」的人選面對市民。

對於台中可能出現多名黨內競逐者，鄭麗文強調關鍵在「提名之後是否能無私團結」。她表示，對台中黨內整合「有百分之百信心」，並提到外界高度關注的副院長江啟臣，同樣是黨內重要力量。鄭麗文表示，黨中央將依制度完成協調，最終確保在台中以團結姿態迎戰，力拚勝選。

鄭麗文 國民黨 鍾東錦

