搶攻新北選情 蘇巧慧：行程密集勤跑地方是日常

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，這段時期都是照著自己的節奏，很勤快的在新北大街小巷穿梭。圖／蘇巧慧辦公室提供
距離2026新北市長選戰倒數不到一年，民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日頻頻出席地方行程，今現身新莊福營媽祖來台260週年慶典，與地方民代一同參拜祈福。她受訪時表示，這段時期都是照著自己的節奏，很勤快的在新北大街小巷穿梭。

蘇巧慧表示，今起距離明年11月28日投票日已進入1年內的倒數階段，「這段時間我們其實一直都是照著自己的節奏，很勤快的在新北市走動」。她提到，上午才剛參加完樹林、鶯歌、新莊的國小校慶運動會，接著又趕來新莊參與福營媽祖慶典，這樣的行程已是她的日常。

針對現場有多位民進黨籍議員及地方幹部共同出席，是否有「帶小雞」意味？蘇巧慧強調，民進黨團隊本就勤跑地方，自己也會繼續與議員密切配合，「行程本來就是公開透明，大家互相打氣、合作的機會很多，未來會更多」。她也喊話，明年選戰要力拚議會過半，「新人當選、現任連任，議會過半」。

