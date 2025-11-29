快訊

影／楊瓊瓔搶先江啟臣表態參選市長今首同框 盧秀燕說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
今大里區農會創立105年周年慶，台中市長盧秀燕（左二）、立委楊瓊瓔（左三）同框。記者趙容萱／攝影
今大里區農會創立105年周年慶，台中市長盧秀燕（左二）、立委楊瓊瓔（左三）同框。記者趙容萱／攝影

藍委楊瓊瓔昨表態參選台中市長初選，台中市長盧秀燕今在大里受訪與楊瓊瓔同框時說，國民黨人才濟濟，個個是強棒，爭取為台中市民服務都是好事，並多次道賀「恭喜、多加油」。楊瓊瓔形容與江啟臣是「我們姊弟一起努力、一起登山」。

大里區農會創立105年周年慶今早9時30分在大里高中登場，包括盧秀燕、楊瓊瓔、國民黨台中市黨部主委蘇柏興，以及民進黨推出的市長參選人立委何欣純等人都到場慶賀。

盧秀燕今在活動過程，不時拉著楊瓊瓔的手，一起與民眾寒暄，互動頻繁，盧秀燕在受訪時說，國民黨人才濟濟，個個是強棒，那每一位想要為我們爭取台中市民服務都是好事，恭喜加油；並多次道賀「恭喜、多加油」。

楊瓊瓔說，台中市如今是國際宜居城市，盼能在盧秀燕打下的基礎下，好上加好，她因媒體追問，昨晚八時在臉書向市民報告「強調「楊瓊瓔準備好了」。

她指出，誠如盧秀燕說，國民黨每位都是人才，包括立法院副院長江啟臣，「我們姊弟一起努力、一起登山」，共同目標就是把盧秀燕打下的根基，好上加好，大台中繼續前進，更加幸福。

今大里區農會創立105年周年慶，台中市長盧秀燕（中）、立委楊瓊瓔（右二）同框。記者趙容萱／攝影
今大里區農會創立105年周年慶，台中市長盧秀燕（中）、立委楊瓊瓔（右二）同框。記者趙容萱／攝影

