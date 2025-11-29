聽新聞
0:00 / 0:00
影／楊瓊瓔搶先江啟臣表態參選市長今首同框 盧秀燕說話了
藍委楊瓊瓔昨表態參選台中市長初選，台中市長盧秀燕今在大里受訪與楊瓊瓔同框時說，國民黨人才濟濟，個個是強棒，爭取為台中市民服務都是好事，並多次道賀「恭喜、多加油」。楊瓊瓔形容與江啟臣是「我們姊弟一起努力、一起登山」。
大里區農會創立105年周年慶今早9時30分在大里高中登場，包括盧秀燕、楊瓊瓔、國民黨台中市黨部主委蘇柏興，以及民進黨推出的市長參選人立委何欣純等人都到場慶賀。
盧秀燕今在活動過程，不時拉著楊瓊瓔的手，一起與民眾寒暄，互動頻繁，盧秀燕在受訪時說，國民黨人才濟濟，個個是強棒，那每一位想要為我們爭取台中市民服務都是好事，恭喜加油；並多次道賀「恭喜、多加油」。
楊瓊瓔說，台中市如今是國際宜居城市，盼能在盧秀燕打下的基礎下，好上加好，她因媒體追問，昨晚八時在臉書向市民報告「強調「楊瓊瓔準備好了」。
她指出，誠如盧秀燕說，國民黨每位都是人才，包括立法院副院長江啟臣，「我們姊弟一起努力、一起登山」，共同目標就是把盧秀燕打下的根基，好上加好，大台中繼續前進，更加幸福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言