綠營誰攻彰化縣長 12月中旬民調決定

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導

下一任彰化縣長，藍綠都有多人爭取提名。國民黨2人表態，國民黨立委謝衣鳯尚未鬆口。民進黨有4人爭出線，且均表示當仁不讓，民進黨中央已決定12月中旬擇1日電話民調決勝負。

綠營爭取提名的4人包括正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢，以及前市長邱建富。邱建富有前立委江昭儀力挺。林世賢則聚焦產業升級。

陳素月獲「新芽連線」議員張欣倩、楊子賢等人支持，選區在南彰化，她強化北彰行程。議員藍駿宇說，陳素月是4屆立委深耕南彰，北彰化也有優勢。

黃秀芳獲前縣長周清玉、翁金珠、議員賴清美支持，選區在北彰，主攻南彰化，由立委陳秀寳擔任競選總幹事。綠營人士指出，周清玉、翁金珠、魏明谷都當1任，中間夾著2任的國民黨籍縣長，如果國民黨人選缺乏強度，綠營有勝算，4名參選人各有支持者，誰也不退讓，提名戰格外白熱化。

國民黨已表態參選的有彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，都獲縣長王惠美支持，兩人分擔縣長行程，藉此接觸各地民眾。洪榮章說，努力衝知名度和支持度，跑陸戰同時打空戰。柯呈枋說，無論初選結果如何，與洪榮章有共識沒分裂本錢。

