誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則

聯合報／ 記者游振昇黑中亮陳敬丰／台中報導
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，立委楊瓊瓔(左三）和立法院副院長江啟臣立妻（右三）全程陪同。記者游振昇／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，立委楊瓊瓔(左三）和立法院副院長江啟臣立妻（右三）全程陪同。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國民黨主席鄭麗文昨在台中表示，中常會剛通過縣市長選舉提名辦法，依規定有二人以上爭取，協調不成就辦初選，以勝選為最高指導原則。

盧秀燕2屆市長任期，透過市政治理成績、跨縣市平台與全台輔選等，打響「媽媽市長」的全國名號，也是藍營2028可能人選之一。誰來接棒盧秀燕？江啟臣說，黨中央顧及黨內和諧、市民期待，推出最強最優候選人。楊瓊瓔說，「我已準備好了」，義無反顧全力以赴。

鄭麗文昨赴台中紫雲巖參拜，楊瓊瓔出席，江啟臣與盧秀燕到台中市和平區跑行程，由江妻代表出席致意。鄭麗文昨表示，國民黨中常會剛通過明年縣市長選舉提名辦法，依規定辦理，以現任優先，若有二人以上則啟動程序，協調不成就舉辦初選，藍白合內容也照辦法走，以勝選為最高指導原則。

鄭麗文說，盧市長的滿意度非常高，全國都羨慕台中有好市長，每次選舉都說決戰中台灣，台中市發展是全國重要指標；她希望台中議長張清照能連任，台中問題如果能解決，像是電力、產業、社福等，台灣問題差不多可以解決。

何欣純昨以諧音哏「純一冬（閩南語意為「剩一年」）」在臉書發文，何欣純說，再過1年就是市長選舉投票日，感謝黨中央提名，她願意站出來守護台中，為家鄉規畫均衡建設，讓台中被看見。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，黨中央12月初開會討論縣市長提名，中市黨部沒合適人選不會提報，黨中央若打算徵召或空降人選，就由黨中央決定；即使未推派市長候選人，仍要看整體合作狀況，再決定是否支持藍營候選人。

