「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純都回應
國民黨主席鄭麗文今天在台中受訪談到下屆台中市長選舉話題，意外提前引爆選戰，國民黨立委楊瓊瓔今晚臉書發文說，許多市民朋友勸進她參加黨內台中市長初選，她謝謝大家的支持與肯定，她向所有台中市民朋友報告「我準備好了！」
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，媒體問她，下屆台中市長選舉，都傳出有意代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？鄭麗文表示，國民黨這周三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名。
楊瓊瓔今晚臉書發文說，她24歲起擔任台中的民意代表，二屆省議員，七屆立法委員，並曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解，許多市民朋友勸進參加黨內初選。她向所有台中市民朋友報告「我準備好了！」
她會推出相關的市政願景，延續盧市長的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴。
被視為早已備戰的立法院副院長江啟臣今表示，鄭主席今天來到台中，特別喊話台中要繼續執政，黨中央也已制定相關辦法，他相信黨中央會在顧及黨內和諧團結，以及符合台中市民期待下，決定最強最優的候選人，讓台中市能繼續發光發熱、讓市民更幸福。
民進黨提名下屆台中市長參選人、立委何欣純今晚說，對於楊瓊瓔委員的表態，她並不意外，因為楊委員夠資深、對地方熟悉，跑得很勤，在基層普遍認為楊委員地方有實力，所以，如果對方出線代表國民黨參選市長，會是很強勁的對手。
