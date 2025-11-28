無黨籍議員問明年是否願幫站台 蔣萬安尷尬：問後方台上這位

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安赴議會總質詢，身後是身兼國民黨北市黨部主委的議長戴錫欽。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，無黨籍議員徐立信質詢時問蔣萬安，2026議員選舉，願意邀請市長站台，不知道市長願不願意來？蔣萬安在備詢台尷尬地笑，因為議長戴錫欽身兼國民黨北市黨部主委，蔣萬安只好說「我尊重一下我後方台上的」。

針對藍白合，徐立信質詢時問蔣萬安，2026議員選舉，若民眾黨的議員候選人邀請，「市長會去站台嗎？」蔣萬安說「可能要請教後方台上的這一位」。

徐立信接著問，所以如果後方台上的主委說可以去「所以你就去了，是這樣嗎？」蔣萬安笑了笑說，離選舉還有一段時間嘛，另一方面，黨之間還是需要先溝通、協調。

徐立信也問，譬如說民眾黨議員候選人，只選擇個別站台？還是全部都去，或全部都不去？蔣萬安仍暗示要問戴錫欽，並說還是要政黨之間來協調，原則上是如此。

不過，蔣萬安隨後主動說，不過議員既然都提到自己的話「如果議員願意邀請我，我願意啊」徐立信也馬上說，當然是願意邀請，只是不知道市長願不願意來而已；蔣萬安又改口「我尊重一下我後方台上的」。

徐立信繼續追問，稱自己是台北市唯一無黨籍議員，問政都是以民生服務為優先，比較沒有一些政治的口水戰，特別的是全心全力的投入服務，「不知道市長您覺得我表現還可以嗎？」蔣萬安說，很好啊很好，理性問政。

