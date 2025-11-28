徐國勇喊高屏選舉要贏 周春米：爭取連任

民進黨秘書長徐國勇今天南下屏東與黨公職座談前表示，高、屏選舉一定要贏；屏東縣長周春米隨後表示要爭取連任，待議會施政總質詢結束後就會與中央確認，也會順利提名。

徐國勇今天中午前往民進黨屏東縣黨部參與黨公職座談前受訪表示，拜會屏東縣及高雄市黨部目的，主要是與黨部主委及所有工作人員交換意見，希望在高、屏開出亮麗成績單；屏東、高雄選舉一定要贏，原則只有一個字「贏」。

關於2026地方選舉民進黨屏東縣長提名進度，周春米於後續行程接受媒體聯訪表示，「會議中（徐國勇）有轉達中央黨部對屏東縣長提名」，她要爭取連任，是當然的候選人，也會順利進行提名。程序則待議會施政總質詢結束後，再與中央黨部確認。

「原來執政的縣市都要贏」，她說，當然一定要贏，是中央交付重責，也是對鄉親重要承諾，將全力以赴。

周春米提及，徐國勇也於會中傳達，不管是總統賴清德、行政院，大家的努力就是要確保台灣民主自由，以及施政順利，並予以鼓勵；雖然之前民進黨士氣不是很好，但仍埋頭努力做，現在也得到大家信任，這是不變的努力方向，將持續往前走。