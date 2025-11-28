徐國勇到高雄與黨公職座談 對下屆高雄市長選舉只說一個字

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨秘書長徐國勇今天下午到高雄與黨公職人員座談，強調高雄市長會贏，未來要繼續執政。記者徐白櫻／攝影
民進黨廉政會日前決議涉詐領助理費案會在一審判決出爐後才處分，立委林岱樺說，很高興廉政會無罪推論，對自己清白有自信。民進黨祕書長徐國勇認為林岱樺若初選出線、一審判決有罪是屬於假設性問題，不方便也不適當，所以無法回答，一切尊重廉政會決定。他表示，高雄市長選舉只有「贏」一個字。

民進黨高雄市長初選4搶1，秘書長徐國勇今天到高雄市議會與黨籍民代座談，立委林岱樺、許智傑到場。邱議瑩11月30日下午將在鳳山市議會後方舉辦第一場大型造勢，林岱樺第三場鳳山造勢活動預定12月27日在市議會後方廣場舉辦。許智傑說，他預計會在鳳山辦一場大型造勢。

民進黨廉政會26日做出決議，詐領助理費案件屬民代「共業」，將等待法院一審判決有罪後再做處分。林岱樺涉詐案今年6月起訴，已經登記參加明年元月黨內市長初選民調。

林岱樺說，廉政會已經做出明確決議，在一審判決前不做處分，體認她完全配合廉政會調查，等同以法院層級來面對廉政會，很高興廉政會在有利證據的呈現上做出無罪推論，她對自己的清清白白有自信，也相信證據會說話。

媒體詢問民進黨秘書長徐國勇，萬一林岱樺出線，但一審被判決有罪的話如何處理？秘書長徐國勇表示，廉政會是獨立機關，連黨主席都無法干涉及給任何指導，針對假設性問題，他不方便也不適當（回答），所以無法回答，一切尊重廉政會決定。

徐國勇也強調，民進黨初選會公平公開公正處理相關民調問題，大家都是兄弟爬山各自努力，民進黨會在高雄繼續執政，只有一個字，就是要「贏」。

針對高雄市長初選，徐國勇說，現在是按照既有規定處理，如果有人要退出，是他的自由，不退出就全部初選。以彰化縣協調機制來說，4個人都不退所以進行參考式民調，不是以民調決定提名，而是綜合式民調，僅作為提名參考，但高雄不是，高雄是初選區、彰化是徵召區，一樣是民調，意義不一樣。

立委許智傑表示，他也準備在鳳山舉辦一場造勢活動。記者徐白櫻／攝影
立委林岱樺今日參加黨中央與黨公職人員的地方座談會，預告12月27日在鳳山舉辦第三場造勢活動。記者徐白櫻／攝影
