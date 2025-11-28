純一冬？選台中市長首發文宣曝光 綠立委何欣純大玩諧音梗

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長選舉倒數1年， 立委何欣純今在臉書PO文，推出「純一冬」圖卡，大玩諧音梗。圖／何欣純提供
台中市長選舉倒數1年， 立委何欣純今在臉書PO文，推出「純一冬」圖卡，大玩諧音梗。圖／何欣純提供

台中市長選舉預計明年11月28日登場，民進黨上個月拍板推立委何欣純參選台中市長，今天正逢市長選舉倒數1年，何欣純今在臉書PO文，推出「純一冬」圖卡，大玩諧音梗，宣告台中市長選舉倒數計時365天。

何欣純指出，1年後的今天，將是台中市長的投票日，也是翻轉台中的新起點，她會全心全意守護台中、建設台中，讓台中可以更被看見。

何欣純強調，她願意傾聽，願意帶頭打拚，願意站出來守護台中，對台中有滿滿的能量，也有很多待突破的問題和挑戰。過去台中29區都有她的足跡腳印，明年甚至以後，她會留下更多努力為台中的成果，會協助產業，把機會資源爭取在台中，在家鄉規畫台中各區均衡的建設，把台中交給她全心全意來發揮，讓台中可以被看見。

何欣純指出，今天距離明年1128台中市長投票日「純一冬」，「何欣純」服務台中的心願更堅定，更充滿信心、也有決心，請大家一起為她加油。

何欣純 民進黨

