彰化縣長藍綠選將捉對廝殺 洪榮章與陳素月為財劃法互批

表態爭取國民黨彰化縣長提名的前副縣長洪榮章，今天批評行政院版「財政收支劃分法」修正案，會讓彰化縣明年度的補助款比今年減少27.17億元，但爭取民進黨縣長提名的立委陳素月卻公開支持；陳素月回應表示，洪榮章所提補助款減少的是現行藍白修法版本，不能張冠李戴。

洪榮章指出，現行由立法院通過實施的財政收支劃分法修正案，由於行政院認為窒礙難行，因此在本月20日討論後拍板， 通過行政院版修正案，提出修正方向，強調地方政府補助款再創新高，並在昨（27日）正式提出覆議案，引發朝野對立攻防。

洪榮章表示，民進黨立委陳素月竟以「均衡台灣」為由，公開支持政院版的財劃法，但卻避談最關鍵的事實，同一份行政院版本，經彰化縣政府試算，卻反讓彰化縣明年分配到的普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款，比今年減少27.17億元。

洪榮章說，財劃法修正攸關地方建設，希望能更貼近地方的實際需求，他也公開請求縣籍立委，都能在國會把關此法案的修正，為彰化爭取更多補助款

對於洪榮章的批評，立委陳素月表示，洪榮章所稱的彰化縣政府明（2026）年度的預算，是依照藍白在去年在立法院聯手通過的現行財劃法，彰化縣確實是減少了，卻不見洪榮章譴責藍白的立委，只顧博聲量不顧彰化人的權益。