快訊

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

謝龍介問若賴總統徵召2026選北市長 卓榮泰：我會說不要

彰化縣長藍綠選將捉對廝殺 洪榮章與陳素月為財劃法互批

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
爭取民進黨彰化縣長提名的立委陳素月，反擊爭取國民黨彰化縣長提名的洪榮章針對財劃法的批評。圖／陳素月提供
爭取民進黨彰化縣長提名的立委陳素月，反擊爭取國民黨彰化縣長提名的洪榮章針對財劃法的批評。圖／陳素月提供

表態爭取國民黨彰化縣長提名的前副縣長洪榮章，今天批評行政院版「財政收支劃分法」修正案，會讓彰化縣明年度的補助款比今年減少27.17億元，但爭取民進黨縣長提名的立委陳素月卻公開支持；陳素月回應表示，洪榮章所提補助款減少的是現行藍白修法版本，不能張冠李戴。　

洪榮章指出，現行由立法院通過實施的財政收支劃分法修正案，由於行政院認為窒礙難行，因此在本月20日討論後拍板，　通過行政院版修正案，提出修正方向，強調地方政府補助款再創新高，並在昨（27日）正式提出覆議案，引發朝野對立攻防。

洪榮章表示，民進黨立委陳素月竟以「均衡台灣」為由，公開支持政院版的財劃法，但卻避談最關鍵的事實，同一份行政院版本，經彰化縣政府試算，卻反讓彰化縣明年分配到的普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款，比今年減少27.17億元。

洪榮章說，財劃法修正攸關地方建設，希望能更貼近地方的實際需求，他也公開請求縣籍立委，都能在國會把關此法案的修正，為彰化爭取更多補助款

對於洪榮章的批評，立委陳素月表示，洪榮章所稱的彰化縣政府明（2026）年度的預算，是依照藍白在去年在立法院聯手通過的現行財劃法，彰化縣確實是減少了，卻不見洪榮章譴責藍白的立委，只顧博聲量不顧彰化人的權益。

至於行政院提出的財劃法修正版本，是針對現行由藍白通過的立法版本所提出的相對應版本，具體補助內容還待試算，如果能夠獲得在野黨支持順利通過，將適用在後年（2027）的預算編列，洪榮章卻「張冠李戴」，如今他所謂的試算公式難道是「作夢夢到的嗎」？

表態爭取國民黨彰化縣長提名的前副縣長洪榮章，今天批評爭取民進黨提名的立委陳素月，支持行政院版「財政收支劃分法」修正案，會讓彰化縣明年度的補助款比今年減少27.17億元。圖／洪榮章提供
表態爭取國民黨彰化縣長提名的前副縣長洪榮章，今天批評爭取民進黨提名的立委陳素月，支持行政院版「財政收支劃分法」修正案，會讓彰化縣明年度的補助款比今年減少27.17億元。圖／洪榮章提供

行政院 補助款

延伸閱讀

彰化綠營12月辦民調四強全面開戰 黨內揭爭提名互不讓原因

彰化縣長民進黨內初選揭曉後謝衣鳯作決定？藍營雙龍有共識

綠營彰化縣長黨內初選4人競爭白熱化 總統到彰化通知2女將引臆測

影／拚彰化縣長「類初選」 黃秀芳與陳素月陪賴總統視察

相關新聞

「最強母雞」 陳水扁挺邱議瑩選高雄市長：最像陳其邁

立委邱議瑩去年7月接受前總統陳水扁專訪，正式表態參選高雄市長。隨著初選時程逼近，本周日（11月30日）將再度上節目談市長...

純一冬？選台中市長首發文宣曝光 綠立委何欣純大玩諧音梗

台中市長選舉預計明年11月28日登場，民進黨上個月拍板推立委何欣純參選台中市長，今天正逢市長選舉倒數1年，何欣純今在臉書...

彰化縣長藍綠選將捉對廝殺 洪榮章與陳素月為財劃法互批

表態爭取國民黨彰化縣長提名的前副縣長洪榮章，今天批評行政院版「財政收支劃分法」修正案，會讓彰化縣明年度的補助款比今年減少...

謝龍介問若賴總統徵召2026選北市長 卓榮泰：我會說不要

2026台北市長選戰備受關注，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，但行政院長卓榮泰頻頻被點名參選。國民黨立委謝龍介...

綠雲林提名遲不拍板「他」地方憂 選對會協商藏眉角

民進黨備戰2026年地方大選，雲林縣長提名原本在選對會內已達高度共識由立委劉建國出戰，但至今仍未正式拍板。黨內人士指出，問題不在於人選，而是黨中央必須先完成地方溝通與黨內協商，避免在基層勢力尚未整合前倉促宣布，影響後續地方輔選與整體輔選策略。 選對會要「按耐」地方勢力，指的就是綠營雲林兩大山頭劉建國與蘇治芬長期不睦，一旦處理不慎，恐牽動綠營在中南部的布局連鎖效應。

推形象影片走入漁村 陳亭妃：台南需要讓人民有依靠的市長

民進黨立委陳亭妃有意爭取民進黨提名參選台南市長，今發布最新競選影片，以台南漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。