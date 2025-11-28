謝龍介問若賴總統徵召2026選北市長 卓榮泰：我會說不要
2026台北市長選戰備受關注，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，但行政院長卓榮泰頻頻被點名參選。國民黨立委謝龍介今質詢時再問卓榮泰，如果賴總統堅持要徵召卓參選，才能守住北北基桃？卓榮泰笑答，「我不會，我會跟他（賴清德）說不要。」
立法院今繼續施政報告並備詢，謝龍介質詢時問，卓榮泰明年是否會選台北市長？卓榮泰說，我明年會去「選」台北市長、去投票、會做投票的人。謝龍介接著說，「你風度真好，身為候選人卻不會投自己。」
謝龍介細數歷屆台北市長，指出要參選前都說了七、八十次不會參選，「所以你絕對不會成為台北市長的候選人？」卓榮泰急忙說，絕對不是，因為政黨提名的人，都有自己全盤的考量。
至於謝龍介問如果賴總統堅持要徵召參選，卓榮泰笑說，他不會選、「我會跟他說不要」，且總統是一個很會聽人建議跟討論決定的人。
謝龍介指出，他覺得「清德兄」最後一定會徵召卓榮泰來參選。卓先是愣住幾秒後，笑說「幸好你不是總統。」雙方相視而笑，隨後謝龍介說，「祝福你！」卓連忙搖頭說，「不會啦！不會啦！」
