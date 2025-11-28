推形象影片走入漁村 陳亭妃：台南需要讓人民有依靠的市長

民進黨立委陳亭妃有意爭取民進黨提名參選台南市長，今發布最新競選影片，以台南漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。陳亭妃表示，台南需要的市長是一個讓人民有依靠、有信任感的人，是能直接和人民之間對話，人民才會有感。

陳亭妃表示，台南的漁村故事不是只有在海口，而是散落在將軍、北門、學甲、七股、安南各沿海角落，除了是一個個家庭的生計來源、更是老天給台南的物產，「虱目魚是台南的驕傲，牡蠣是台南的味道，而漁民，是捍衛台南漁業的人。」

陳亭妃說明，漁民的工作沒有假日，遇到寒害、病害、漲潮或海象不穩，更是常常一夜沒睡。像這一支影片就是在丹娜絲颱風剛過時拍攝的，就算家裡面的屋頂飛了，仍然要半夜出門，趕快搶收，避免造成更嚴重的損失，「所以台南需要的市長，是一個讓人民有依靠、有信任感的人，是直接和人民之間對話，絕對不能是間接的，人民才會有感。」

陳亭妃認為，市長不能只是坐在辦公室等資料送來。人民的辛苦要親眼看到，人民的需要要親自聽到，這樣才能真正了解民意，為人民做事。

陳亭妃也表示，從政27年以來，無論是農業、漁業、弱勢家庭或地方建設，她的原則始終一致，人民是頭家，真正的決定權在人民手裡。「我只是把市民的聲音帶到帶到市府、帶到立法院、帶到行政院，做我該做的事，反應民意。」