快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

推形象影片走入漁村 陳亭妃：台南需要讓人民有依靠的市長

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
陳亭妃表示，台南需要的市長是一個讓人民有依靠、有信任感的人，是能直接和人民之間對話，人民才會有感。記者張曼蘋／攝影
陳亭妃表示，台南需要的市長是一個讓人民有依靠、有信任感的人，是能直接和人民之間對話，人民才會有感。記者張曼蘋／攝影

民進黨立委陳亭妃有意爭取民進黨提名參選台南市長，今發布最新競選影片，以台南漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。陳亭妃表示，台南需要的市長是一個讓人民有依靠、有信任感的人，是能直接和人民之間對話，人民才會有感。

陳亭妃表示，台南的漁村故事不是只有在海口，而是散落在將軍、北門、學甲、七股、安南各沿海角落，除了是一個個家庭的生計來源、更是老天給台南的物產，「虱目魚是台南的驕傲，牡蠣是台南的味道，而漁民，是捍衛台南漁業的人。」

陳亭妃說明，漁民的工作沒有假日，遇到寒害、病害、漲潮或海象不穩，更是常常一夜沒睡。像這一支影片就是在丹娜絲颱風剛過時拍攝的，就算家裡面的屋頂飛了，仍然要半夜出門，趕快搶收，避免造成更嚴重的損失，「所以台南需要的市長，是一個讓人民有依靠、有信任感的人，是直接和人民之間對話，絕對不能是間接的，人民才會有感。」

陳亭妃認為，市長不能只是坐在辦公室等資料送來。人民的辛苦要親眼看到，人民的需要要親自聽到，這樣才能真正了解民意，為人民做事。

陳亭妃也表示，從政27年以來，無論是農業、漁業、弱勢家庭或地方建設，她的原則始終一致，人民是頭家，真正的決定權在人民手裡。「我只是把市民的聲音帶到帶到市府、帶到立法院、帶到行政院，做我該做的事，反應民意。」

陳亭妃說，台南的每一份漁產背後，都是真實的人生故事，她希望市民能從影片中看見「我們的城市，值得一個真正走進人民生活的市長。」

民進黨立委陳亭妃今日發布最新競選影片，希望藉此爭取黨內台南市長候選人。記者許正宏／攝影
民進黨立委陳亭妃今日發布最新競選影片，希望藉此爭取黨內台南市長候選人。記者許正宏／攝影

陳亭妃 漁民

延伸閱讀

影／陳亭妃推出最新形象影片 力爭黨內台南市長候選人出線

2026大選…沈政男斷言台南、雙北3都首長底定 示警藍白2028要贏恐吃力

台南市長最新民調曝！謝龍介超前林俊憲：很快就會展現藍白合氣勢

陳亭妃發布第三支形象片 描述清晨6:03南北往返的日常

相關新聞

「最強母雞」 陳水扁挺邱議瑩選高雄市長：最像陳其邁

立委邱議瑩去年7月接受前總統陳水扁專訪，正式表態參選高雄市長。隨著初選時程逼近，本周日（11月30日）將再度上節目談市長...

推形象影片走入漁村 陳亭妃：台南需要讓人民有依靠的市長

民進黨立委陳亭妃有意爭取民進黨提名參選台南市長，今發布最新競選影片，以台南漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日...

影／江啟臣或楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文這樣說

國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，媒體問她，下屆台中市長選舉，都傳出有意代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣和立委...

彰化綠營12月辦民調四強全面開戰 黨內揭爭提名互不讓原因

下屆彰化縣長選舉，民進黨共有四人爭取提名，屬於徵召區的彰化將在12月15日至18日間擇一天進行電話民調，12月12日起全...

影／陳亭妃推出最新形象影片 力爭黨內台南市長候選人出線

民進黨立委陳亭妃今日發布最新競選影片，以台南最真實的漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。影...

同情當年「13寇」 吳怡農：沒違反政治價值卻被稱破壞泛綠團結

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取披綠袍參選台北市長，連日動作頻頻，日前批大罷免操盤惹議挨批，昨提「十三寇事件」不怕被攻擊，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。