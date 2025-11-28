快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

影／江啟臣或楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文這樣說

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，立委楊瓊瓔(右二）和立法院副院長江啟臣立妻（左一）全程陪同。記者游振昇／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，立委楊瓊瓔(右二）和立法院副院長江啟臣立妻（左一）全程陪同。記者游振昇／攝影

國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，媒體問她，下屆台中市長選舉，都傳出有意代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？鄭麗文表示，國民黨這周三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名。

鄭麗文到紫雲巖參拜前，由台中市議長張清照、前議長張清堂等人陪同，與在地國民黨員和里長任座談，立委楊瓊瓔全程陪同，立法院副院長江啟臣之妻也到場，她向在場人士和鄭麗文致意說，江啟臣與台中市長盧秀燕昨天和今天到和平專案，目前仍在和平山區，距離清水很遠，江啟臣無法趕到現場，鄭麗文聞言微笑回應。

媒體問鄭麗文，下屆台中市長選舉，都有意代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？鄭麗文表示，國民黨周三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名，現任優先，現任縣市長政績好，沒有現任要尋求提名，要看各縣市狀況，如果有二位以上，有高度意願參選，就會啟動相關程序，在特別辦法中很清楚說明，透過協調，不然就初選，還有藍白合內容也照辦法走。她說希望提供未來參選同志最有利競選空間，以勝選為最高指導原則。

國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，立委楊瓊瓔(左三）和立法院副院長江啟臣立妻（右三）全程陪同。記者游振昇／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，立委楊瓊瓔(左三）和立法院副院長江啟臣立妻（右三）全程陪同。記者游振昇／攝影

鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

影／賴總統提中國武統台灣說 鄭麗文：不要點火玩火

香港宏福苑奪命惡火釀死傷 鄭麗文：願逝者安息

影／稱基隆是藍白合示範市 鄭麗文：其他縣市有很大空間

賴總統2027武統說 鄭麗文：賴總統玩火把百姓當政治豪賭籌碼

相關新聞

「最強母雞」 陳水扁挺邱議瑩選高雄市長：最像陳其邁

立委邱議瑩去年7月接受前總統陳水扁專訪，正式表態參選高雄市長。隨著初選時程逼近，本周日（11月30日）將再度上節目談市長...

推形象影片走入漁村 陳亭妃：台南需要讓人民有依靠的市長

民進黨立委陳亭妃有意爭取民進黨提名參選台南市長，今發布最新競選影片，以台南漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日...

影／江啟臣或楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文這樣說

國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，媒體問她，下屆台中市長選舉，都傳出有意代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣和立委...

彰化綠營12月辦民調四強全面開戰 黨內揭爭提名互不讓原因

下屆彰化縣長選舉，民進黨共有四人爭取提名，屬於徵召區的彰化將在12月15日至18日間擇一天進行電話民調，12月12日起全...

影／陳亭妃推出最新形象影片 力爭黨內台南市長候選人出線

民進黨立委陳亭妃今日發布最新競選影片，以台南最真實的漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。影...

同情當年「13寇」 吳怡農：沒違反政治價值卻被稱破壞泛綠團結

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取披綠袍參選台北市長，連日動作頻頻，日前批大罷免操盤惹議挨批，昨提「十三寇事件」不怕被攻擊，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。