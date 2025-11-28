影／江啟臣或楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文這樣說
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，媒體問她，下屆台中市長選舉，都傳出有意代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？鄭麗文表示，國民黨這周三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名。
鄭麗文到紫雲巖參拜前，由台中市議長張清照、前議長張清堂等人陪同，與在地國民黨員和里長任座談，立委楊瓊瓔全程陪同，立法院副院長江啟臣之妻也到場，她向在場人士和鄭麗文致意說，江啟臣與台中市長盧秀燕昨天和今天到和平專案，目前仍在和平山區，距離清水很遠，江啟臣無法趕到現場，鄭麗文聞言微笑回應。
媒體問鄭麗文，下屆台中市長選舉，都有意代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？鄭麗文表示，國民黨周三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名，現任優先，現任縣市長政績好，沒有現任要尋求提名，要看各縣市狀況，如果有二位以上，有高度意願參選，就會啟動相關程序，在特別辦法中很清楚說明，透過協調，不然就初選，還有藍白合內容也照辦法走。她說希望提供未來參選同志最有利競選空間，以勝選為最高指導原則。
